Какие страны получат российских туристов осенью и зимой

Некоторые европейские политики выступают за полное прекращение туристического потока из России, при этом сами россияне уже ищут альтернативу Европе. Эксперты рассказали, какие страны могут сохранить свое лидерство в рейтинге зимних направлений и могут ли новые курорты стать популярными у соотечественников.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Руководитель «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов считает, что платежеспособный спрос отчасти перераспределится в пользу некоторых стран Африки: «Я более чем уверен, что в будущем нас ожидает, не только в связи с закрытием границ, бум Африки. После ковида человечество все больше пытается отдыхать в тех местах, где больше природы и меньше людей. Африка – сейчас в тренде. Туда текут запредельные инвестиции, там строят дороги, инфраструктуру. Ведущие сети строят свои отели и лоджи. В одной маленькой Руанде уже два отеля сети One&Only открыто».

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По его словам, даже несмотря на сложную логистику, растет спрос на сафари в Кении, Танзании. «Занзибар по популярности стал практически вторыми Мальдивами. У нас пользуется спросом также Южная Африка, туристы выбирают и Эфиопию, тем более их авиалинии скоро начнут летать беспосадочными прямыми рейсами (первый запланирован на 23 августа. – Ред.)», – отметил Дмитрий.

Артур Мурадян, директор Space Travel, предположил, что если Европа вдруг прекратит пускать российских туристов, то лидеры по отдыху останутся прежними. «ОАЭ, Египет, Турция и острова Индийского океана, на мой взгляд, возглавят список лидеров. Если удастся возобновить авиасообщение с Таиландом, то он может сместить Турцию, заняв второе или третье место по популярности. Первым стать он, вероятно, не сможет, поскольку объемы перевозки говорят об обратном. Скорее всего, в топ направлений зимой попадут Бахрейн с Катаром, так как в этих странах есть интересные предложения для туристов и прямая перевозка. Конечно же, мечта – возврат Бали. Идут разговоры о прямых рейсах. Еще интерес представляет зимняя Шри-Ланка, если удастся восстановить авиасообщение», – рассказал редакции эксперт.

Константин Мальков, генеральный директор туроператора ITM Group, отметил, что на туристическом рынке будет спрос на сложные продукты, требующие большей экспертизы и от туроператора, и от турагентства. «Я вижу большой потенциал у таких направлений, как Филиппины и Малайзия. Они сравнительно недавно вновь открылись для туристов. Люди активно туда ездили до пандемии и теперь продолжат. Снова вырастет интерес к Танзании. Из сложных направлений, думаю, будут популярны ЮАР и Япония. Понятно, что никуда не исчезнут Таиланд или Бали, их российские туристы давно знают и любят. Но там будет больше интереса к новым местам», – поделился эксперт. Он добавил, что рост спроса на такие туры будет обусловлен тем, что люди среднего класса меньше станут ездить за рубеж. В основном будут путешествовать те, у кого доход выше среднего и ожидания от поездок соответствующие.