Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Зарубежные банки обеспечили карточный туризм для россиян

Секрет Фирмы

Во втором квартале 2022 года в странах СНГ выросли темпы выпуска банковских карт. По срокам этот период совпал с пиком карточного туризма, когда после ухода из России Visa и Mastercard карты россиян перестали работать за рубежом. Из-за чего некоторые соотечественники стали открывать счета в соседних странах. Об этом рассказали эксперты, опрошенные РБК.

Зарубежные банки обеспечили карточный туризм для россиян
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Зарубежные банки обеспечили карточный туризм для россиян

Видео дня

Максимальный рост выдачи карт показали банки Киргизии, где во втором квартале число международных платёжных карт увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 39,7%. В Узбекистане показатель вырос на 26,2%, в Таджикистане — на 28%. Двузначные темпы роста зафиксировали также в Армении и Белоруссии.

При этом рост в Казахстане на 7,86% оказался минимальным за последние годы, а в Грузии число карт в обращении за год даже сократилось на 0,75%.

По словам Елены Петерсон из аудиторской компании Kept (до июня фирма работала под брендом KPMG), пик карточного туризма пришёлся на апрель — май, когда многие банки ближнего зарубежья рекламировали услуги по оперативному открытию счетов нерезидентам. Также в мае в России были длинные выходные.

При этом популярные у россиян страны уже ухудшили условия открытия карт в их банках, констатировала эксперт. Например, Казахстан приостановил онлайн-выдачу иностранцам местного ИНН, необходимого, чтобы открыть счёт. С затягиванием процесса выдачи карт россияне сталкиваются и в других странах.

По словам руководителя направления исследований центра «Сколково — РЭШ» Егора Кривошеи, потенциальные проблемы с открытием карты в иностранном банке связаны с тем, что клиент передаёт все данные третьему лицу, если использует дистанционное открытие через посредников. А если в пакете документов присутствуют доверенности, это увеличивает число возможностей для мошенников.

Ранее юрист рассказал «Секрету», какие риски есть у держателей иностранных карт. В частности, чтобы не быть оштрафованным, нужно соблюдать валютное регулирование и вовремя уведомлять ФНС об открытии банковского счёта за пределами России.

Заграница,Visa,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители