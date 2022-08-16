Во втором квартале 2022 года в странах СНГ выросли темпы выпуска банковских карт. По срокам этот период совпал с пиком карточного туризма, когда после ухода из России Visa и Mastercard карты россиян перестали работать за рубежом. Из-за чего некоторые соотечественники стали открывать счета в соседних странах. Об этом рассказали эксперты, опрошенные РБК.

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Зарубежные банки обеспечили карточный туризм для россиян

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Максимальный рост выдачи карт показали банки Киргизии, где во втором квартале число международных платёжных карт увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 39,7%. В Узбекистане показатель вырос на 26,2%, в Таджикистане — на 28%. Двузначные темпы роста зафиксировали также в Армении и Белоруссии.

При этом рост в Казахстане на 7,86% оказался минимальным за последние годы, а в Грузии число карт в обращении за год даже сократилось на 0,75%.

По словам Елены Петерсон из аудиторской компании Kept (до июня фирма работала под брендом KPMG), пик карточного туризма пришёлся на апрель — май, когда многие банки ближнего зарубежья рекламировали услуги по оперативному открытию счетов нерезидентам. Также в мае в России были длинные выходные.

При этом популярные у россиян страны уже ухудшили условия открытия карт в их банках, констатировала эксперт. Например, Казахстан приостановил онлайн-выдачу иностранцам местного ИНН, необходимого, чтобы открыть счёт. С затягиванием процесса выдачи карт россияне сталкиваются и в других странах.

По словам руководителя направления исследований центра «Сколково — РЭШ» Егора Кривошеи, потенциальные проблемы с открытием карты в иностранном банке связаны с тем, что клиент передаёт все данные третьему лицу, если использует дистанционное открытие через посредников. А если в пакете документов присутствуют доверенности, это увеличивает число возможностей для мошенников.