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30 минут назад

Болгарское побережье Черного моря опустело без российских туристов

Слово и Делоиещё 1

Российские туристы стали реже отдыхать на курортах Болгарии. На это обратили внимание местные СМИ.

Болгарское побережье Черного моря опустело без россиян
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В разные годы на болгарских курортах можно было встретить не только местных отдыхающих, но и путешественников из России, Румынии, Германии и других стран Восточной и Западной Европы. Однако сейчас россиян почти нет, отмечает издание Dnes.

Те туристы из РФ, которые едут в Болгарию, чаще всего попадают в страну через Турцию, пишет LIVE24. По мнению местных жителей, именно болгары проявляют максимальное дружелюбие по отношению к россиянам среди других стран ЕС. Как отмечает издание Dnes, болгарские курорты опустели из-за сложившейся в мире ситуации.

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