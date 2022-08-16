Болгарское побережье Черного моря опустело без россиян

Российские туристы стали реже отдыхать на курортах Болгарии. На это обратили внимание местные СМИ.
В разные годы на болгарских курортах можно было встретить не только местных отдыхающих, но и путешественников из России, Румынии, Германии и других стран Восточной и Западной Европы. Однако сейчас россиян почти нет, отмечает издание Dnes.
Те туристы из РФ, которые едут в Болгарию, чаще всего попадают в страну через Турцию, пишет LIVE24. По мнению местных жителей, именно болгары проявляют максимальное дружелюбие по отношению к россиянам среди других стран ЕС. Как отмечает издание Dnes, болгарские курорты опустели из-за сложившейся в мире ситуации.