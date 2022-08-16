Болгарское побережье Черного моря опустело без россиян

Российские туристы стали реже отдыхать на курортах Болгарии. На это обратили внимание местные СМИ.

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В разные годы на болгарских курортах можно было встретить не только местных отдыхающих, но и путешественников из России, Румынии, Германии и других стран Восточной и Западной Европы. Однако сейчас россиян почти нет, отмечает издание Dnes.