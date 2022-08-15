Приземлись, если сможешь: три самых опасных аэропорта мира

Чаще всего аварии происходят при взлете и посадке, но это происходит довольно редко. Однако в мире существуют места, где риск для жизни гораздо выше. Там взлет и посадку можно назвать не просто экстремальными, а реально смертельными. "Рамблер" расскажет про 5 самых жутких аэропортов мира.

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Аэропорт «Куршавель» (Франция)

Удивительно, но курорт для богачей известен не только склонами для катания, но и аэропортом, который считается одним из самых опасных в мире. Его взлетная полоса составляет всего 525 метров под углом 18,5 градусов. Также она расположена на высоте около 2 000 метров и больше похожа на волну с холмом посередине.

Но и это еще не все, из-за окружающих гор метеоусловия не самые благоприятные, поэтому сесть здесь может только опытный летчик.

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Аэропорт на острове Мадейра (Португалия)

Каждый год сюда прилетают около двух миллионов пассажиров, несмотря на то, что здесь довольно опасно. Во-первых, с одной стороны аэропорт подпирают высокие скалы, из-за которых возникают сильнейшие ветры, во-вторых, рядом находится Атлантический океан. Поэтому пилотам приходится быть на чеку.

Когда аэропорт только открылся, здесь произошла страшнейшая авиакатастрофа, после которой взлетную полосу продлили до 400 метров.

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Аэропорт Juancho Е. Yrausquin (Антильские острова)

Как вы уже поняли, 400 метров для взлетно-посадочной полосы еще приемлемо, а меньше уже опасно. Так вот самая короткая полоса находится на острове Саба. Пилоты называют этот аэропорт самым трудным в мире. Помимо расстояния мешают скалы и вода.

В таких обстоятельствах комфортная посадка — эта не та, где вам не трясло, а та, где вы просто каким-то образом сели.