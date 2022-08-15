3 самых устрашающих туристических маршрута в мире

В то время как одни не представляют отдых без ленивого времяпрепровождения на пляже, для других в приоритете совсем другое – максимально острые ощущения. Если вы относитесь ко второй категории, приглядитесь к самым опасным туристическим маршрутам в мире. Они точно пощекочут нервы и не оставят равнодушным.
Подробнее – в материале "Рамблера".
Руины Мачу-Пикчу посещают миллионы туристов ежегодно –добраться сюда совсем несложно. Но самые неугомонные путешественники отправляются дальше – к развалинам Уайна-Пикчу.
Чтобы добраться из одного древнего города в другой, нужно пройти по истертой 183-метровой лестнице, возраст которой более 500 лет. Но это еще не все, от чего по-настоящему захватывает дух. Путь расположен на высоте 2720 метров над уровнем моря. По одну сторону от вас – сырая стена из камня, по другую – будоражащий душу обрыв. Страховок и ограждений нет, поэтому, отправляясь к Уайна-Пикчу, следует понимать, что придется рисковать жизнью.
Кстати, туристы здесь не всегда погибают, упав с обрыва. К примеру, в 2004 году в россиянина ударила молния, а в 2013-м три человека скончались от инфаркта.
Гора Хуашань по праву считается одной из самых опасных достопримечательностей Китая. Если вы жаждете добраться до вершины, и выпить чай в храме с невероятным видом, будьте готовы к рискованному аттракциону. Чтобы забраться на пик горы, нужно преодолеть путь в 100 метров по доскам, общая ширина которых не превышает 30 сантиметров. Кстати, вдобавок к этому, находиться вы будете на высоте 2000 метров.
Несмотря на наличие страхового троса (без которого вас попросту не пустят на подъем), время от времени на Хуашане все же гибнут отважные туристы.
В 1905 году рабочие построили тропу из вбитых в скалы железнодорожных рельсов и костылей. С ее помощью рабочие хотели облегчить себе дорогу к месту постройки гидротехнической плотины.
По окончании строительства по дорожке прошелся Альфонсо XIII, в честь которого место и прозвали "Тропой короля". С той поры тропа стала местом притяжения туристов со всего мира, которые жаждут острых ощущений и умопомрачительных видов – отсюда можно увидеть гигантский каньон, голубые реки и невероятные зеленые долины.
Тропа оборудована всем необходимым для относительно безопасного прохода – сетчатое ограждение, поручни и страховочные кабины. Но тем не менее по неосторожности время от времени здесь погибают путешественники.