3 самых устрашающих туристических маршрута в мире

В то время как одни не представляют отдых без ленивого времяпрепровождения на пляже, для других в приоритете совсем другое – максимально острые ощущения. Если вы относитесь ко второй категории, приглядитесь к самым опасным туристическим маршрутам в мире. Они точно пощекочут нервы и не оставят равнодушным.

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Подробнее – в материале "Рамблера".

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Лестница инков от Мачу-Пикчу до Уайна-Пикчу в Перу

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Руины Мачу-Пикчу посещают миллионы туристов ежегодно –добраться сюда совсем несложно. Но самые неугомонные путешественники отправляются дальше – к развалинам Уайна-Пикчу.

Чтобы добраться из одного древнего города в другой, нужно пройти по истертой 183-метровой лестнице, возраст которой более 500 лет. Но это еще не все, от чего по-настоящему захватывает дух. Путь расположен на высоте 2720 метров над уровнем моря. По одну сторону от вас – сырая стена из камня, по другую – будоражащий душу обрыв. Страховок и ограждений нет, поэтому, отправляясь к Уайна-Пикчу, следует понимать, что придется рисковать жизнью.

Кстати, туристы здесь не всегда погибают, упав с обрыва. К примеру, в 2004 году в россиянина ударила молния, а в 2013-м три человека скончались от инфаркта.

Прогулка по доскам на горе Хуашань в Китае

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Гора Хуашань по праву считается одной из самых опасных достопримечательностей Китая. Если вы жаждете добраться до вершины, и выпить чай в храме с невероятным видом, будьте готовы к рискованному аттракциону. Чтобы забраться на пик горы, нужно преодолеть путь в 100 метров по доскам, общая ширина которых не превышает 30 сантиметров. Кстати, вдобавок к этому, находиться вы будете на высоте 2000 метров.

Несмотря на наличие страхового троса (без которого вас попросту не пустят на подъем), время от времени на Хуашане все же гибнут отважные туристы.

Королевская тропа в ущелье Эль Чорро в Испании

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В 1905 году рабочие построили тропу из вбитых в скалы железнодорожных рельсов и костылей. С ее помощью рабочие хотели облегчить себе дорогу к месту постройки гидротехнической плотины.

По окончании строительства по дорожке прошелся Альфонсо XIII, в честь которого место и прозвали "Тропой короля". С той поры тропа стала местом притяжения туристов со всего мира, которые жаждут острых ощущений и умопомрачительных видов – отсюда можно увидеть гигантский каньон, голубые реки и невероятные зеленые долины.