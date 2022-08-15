Туристы из России все чаще выбирают санатории в Беларуси

Белорусские санатории пользуются большой популярностью. Особенно много в этом году гостей из России. Путевки в здравницы раскуплены до октября. Что привлекает отдыхающих, выяснила корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Фото: unsplash unsplash

«В Турцию, Грецию – я весь шарик обкатал. Не надо ничего, только именно Беларусь. Мы 20 дней берем. По нашим деньгам – по русским – это копейки», – поделился отдыхающий из Мурманска Василий Ханасюк.

Три дня в пути и все ради белорусского санатория. Василий Ханасюк приезжает из Мурманска уже в шестой раз. Капитан корабля страсть к морю сменил на озерную рыбалку.

«Здесь природа изумительная. 13-15 километров в сутки нахаживаю. В море у меня получается поменьше. У меня стоячая работа, я капитаном работаю. Спина немного ноет, поясница, животик, конечно, свое дает», – отметил Ханасюк.

В медкнижке шесть процедур. До обеда лечение, а после – свободное время. Чтобы не заскучать, едут в санаторий с друзьями.

«По здоровью намного легче стало. Немножко двигаемся: велосипеды, тренажерный зал. И мы плаваем еще, здесь прекрасное водохранилище», – сказала отдыхающая из Мурманска Ирина Куличкова.

На выбор в этом санатории больше 40 процедур, спрос на «Реабокс» – помогает привести тело в тонус, полезен для сердца, укрепляет иммунитет. Эффект омоложения на лицо.

«У взрослых сейчас больше заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата – остеохондрозы. Поэтому предлагаем массаж, магнитотерапию, водотерапию, плюс грязелечение, плюс лазерное», – объяснила врач оздоровительно-реабилитационного центра Светлана Пасовец.