Житель Италии раскрыл секреты бюджетного путешествия по стране

Итальянец изучил несколько форумов для туристов и поделился списком лучших советов для бюджетной поездки по Италии. Главные секреты экономии он раскрыл в посте на платформе Reddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Для дешевого путешествия между городами европеец посоветовал арендовать машину через приложение BlaBla. По словам туриста, пользуясь этим сервисом, он может либо отправиться в поездку в качестве водителя и заработать немного денег, либо вместе с другими путешественниками скинуться на оплату бензина, изрядно сэкономив.

Европеец уточнил, что парковать машину он предпочитает на бесплатной парковке в городе, а потом добирается до места на арендованном велосипеде. По словам путешественника, дешевле взять его в прокат сразу на целую неделю.