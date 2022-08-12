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2 часа назад

Житель Италии раскрыл главные секреты для бюджетного путешествия по стране

Lenta.ru

Итальянец изучил несколько форумов для туристов и поделился списком лучших советов для бюджетной поездки по Италии. Главные секреты экономии он раскрыл в посте на платформе Reddit.

Житель Италии раскрыл секреты бюджетного путешествия по стране
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для дешевого путешествия между городами европеец посоветовал арендовать машину через приложение BlaBla. По словам туриста, пользуясь этим сервисом, он может либо отправиться в поездку в качестве водителя и заработать немного денег, либо вместе с другими путешественниками скинуться на оплату бензина, изрядно сэкономив.

Европеец уточнил, что парковать машину он предпочитает на бесплатной парковке в городе, а потом добирается до места на арендованном велосипеде. По словам путешественника, дешевле взять его в прокат сразу на целую неделю.

Также пользователь Reddit рассказал, что всевозможные акции и скидки на транспорт и развлечения можно отслеживать через приложение Itabus, а для поиска ночлега пользоваться сайтом Garden Sharing, который позволяет туристам забронировать сад у частников, чтобы разместить там свою палатку. Отмечается, что хозяева жилья также предлагают путешественникам воспользоваться ванной комнатой и электричеством в доме.

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