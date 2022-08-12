7 популярных мест в Европе, где чаще всего орудуют карманники

В каждой стране, куда бы вы не отправились, есть места, где вы рискуете стать жертвами воров-карманников. Рассказываем в материале «Рамблера» о нескольких локациях, где, по статистике, кражи происходят чаще всего.

Карманников много по всей Барселоне, а знаменитый бульвар La Rambla — одно из основных мест для их преступной деятельности. Так, например, в 2018 году на этом бульваре в среднем происходило по 2-3 ограбления в час. Еще одна популярная туристическая локация в Испании, привлекающая воров — храм Святого Семейства. Ежегодно эту церковь посещают 4,5 миллиона человек, что делает его идеальным местом для карманников.

Дальше перейдем к Франции: Эйфелева Башня притягивает не только миллионы туристов, но и мошенников, готовых поживиться за счет невнимательных путешественников. В 2015 году башню даже временно закрывали, так как местные сотрудники устроили забастовку из-за стремительно растущего числа ограблений. Следующим по числу ограблений идет Лувр. Сотрудники музея также в прошлом устраивали забастовки в знак протеста против карманников. Активность воров в районе всемирно известного музея неудивительна — каждый год здесь бывает более 9 миллионов туристов.

Еще одно место во Франции, где стоит держать ухо востро: даже после пожара в 2019 году собор Парижской Богоматери продолжает принимать около 30 тыс. человек в день. Большая посещаемость этого места и притягивает карманников как магнитом. К Базилике Сакре-Кер также выстраиваются очереди из воров, высматривающих потенциальных жертв, уж слишком залюбовавшихся фантастическими видами.