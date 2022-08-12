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1 час назад

Российская туристка отдохнула в Египте и рассказала об отношении к русским

Lenta.ru

Россиянка бюджетно отдохнула в Египте и описала отпуск фразой «как в старые добрые времена». Впечатления девушки публикует портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка отдохнула в Египте и рассказала об отношении к русским
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, путешественница купила путевку в Шарм-эш-Шейх по системе «фортуна четыре звезды» — вместо 138 тысяч рублей поездка обошлась ей в 116 тысяч.

«Когда мы вылетали, не знали, в каком отеле остановимся, только звездность отеля», — уточнила она.

По словам читательницы портала, за все время отдыха она не заметила никакого предвзятого отношения к россиянам.

«Продавцы зазывают, торгуются эмоционально, предлагают скидки. Цены, конечно, выросли очень — на фрукты, масла, средний чек в ресторане от 50 долларов (около трех тысяч рублей) за очень скромный ужин», — рассказала она.

В целом отдых туристке понравился — она отметила уютную и чистую территорию отеля, вежливый персонал и удобный пляж.

Ранее в августе россиянам назвали несколько способов, где и как обменять валюту во время отдыха на курортах Египта. Купить наличные в местных пунктах обмена можно по среднему курсу 18,8 и 19,3 египетского фунта за один доллар и евро соответственно. Там курс практически не отличается от официального.

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