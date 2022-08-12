Россиянка отдохнула в Египте и рассказала об отношении к русским

Россиянка бюджетно отдохнула в Египте и описала отпуск фразой «как в старые добрые времена». Впечатления девушки публикует портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница купила путевку в Шарм-эш-Шейх по системе «фортуна четыре звезды» — вместо 138 тысяч рублей поездка обошлась ей в 116 тысяч.

«Когда мы вылетали, не знали, в каком отеле остановимся, только звездность отеля», — уточнила она.

По словам читательницы портала, за все время отдыха она не заметила никакого предвзятого отношения к россиянам.

«Продавцы зазывают, торгуются эмоционально, предлагают скидки. Цены, конечно, выросли очень — на фрукты, масла, средний чек в ресторане от 50 долларов (около трех тысяч рублей) за очень скромный ужин», — рассказала она.

В целом отдых туристке понравился — она отметила уютную и чистую территорию отеля, вежливый персонал и удобный пляж.