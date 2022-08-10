Франция вводит туристические квоты и пропуска

После снятий коронавирусных ограничений туристический поток российских туристов продолжает визиты в условно открытую Европу. Так, через третьи страны толпы туристов продолжают путешествия по Старому Свету.

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Если, одни страны скучают по турпотоку, то Франция решила намеренно его сократить.

Первым на это решился Марсель. Власти города ввели туристические квоты и предварительное бронирование для посещения местных достопримечательностей.

Теперь только первые 500 человек получат разрешение на посещение культурных объектов, когда обычно ежедневный потом составлял 3 тыс. туристов в день.

Эту идею поддержал и остров Корсика, который тоже ввел ограничение на количество отдыхающих. Больше всех страдает Париж, где количество туристов составляет около 2,5 млн человек.

Ситуация осложняется транспортными средствами, потому что экскурсионные автобусы доставляют беспокойство местным жителям, которые ведут жизнь в своём размеренном темпе.