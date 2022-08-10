Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Франция вводит туристические квоты и пропуска

runews24.ru

После снятий коронавирусных ограничений туристический поток российских туристов продолжает визиты в условно открытую Европу. Так, через третьи страны толпы туристов продолжают путешествия по Старому Свету.

Франция вводит туристические квоты и пропуска
Фото: runews24.rurunews24.ru

Если, одни страны скучают по турпотоку, то Франция решила намеренно его сократить.

Первым на это решился Марсель. Власти города ввели туристические квоты и предварительное бронирование для посещения местных достопримечательностей.

Теперь только первые 500 человек получат разрешение на посещение культурных объектов, когда обычно ежедневный потом составлял 3 тыс. туристов в день.

Эту идею поддержал и остров Корсика, который тоже ввел ограничение на количество отдыхающих. Больше всех страдает Париж, где количество туристов составляет около 2,5 млн человек.

Ситуация осложняется транспортными средствами, потому что экскурсионные автобусы доставляют беспокойство местным жителям, которые ведут жизнь в своём размеренном темпе.

«Мы не хотим, чтобы туристические автобусы курсировали по Парижу совершенно анархическим образом. Автобусы больше не приветствуются в центре города», — заявил кандидат в мэрию Парижа Грегуар.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители