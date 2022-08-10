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4 часа назад

В Китае откроется отель для киберспортсменов с виртуальным портье

Газета.Ru

Компании Tencent и Ouyu Technology в конце августа 2022 года откроют отель для киберспортсменов — он будет располагаться в китайском городе Ханчжоу. Об этом сообщает портал PC Gamer. Главной особенностью заведения станет его управляющий — виртуальный ассистент VEEGY.

В Китае откроют отель для киберспортсменов с виртуальным портье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отель будет оснащен всем необходимым для отдыха и досуга киберспорстменов, включая оборудование, которое можно разместить прямо в комнате — для этого достаточно перед заселением сделать соответствующий заказ. Также в нем будут проводиться массовые мероприятия для всех гостей, в том числе соревнования, в которых можно будет посостязаться в различных дисциплинах с другими жителями отеля.

Виртуальный ассистент VEEGY будет «жить» в экранах, расположенных по всему отелю. Он сможет выполнять запросы гостей, заказывать еду в номер, вызывать горничных, а также давать советы по улучшению собственных киберспортивных навыков.

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