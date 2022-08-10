Необычные способы разнообразить пляжный отдых на Мальдивах

Представители туристической индустрии назвали необычные водные развлечения, которые разнообразят классический пляжный отдых на Мальдивах. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, самым доступным занятием эксперты назвали снорклинг — ныряние с маской. Чтобы увидеть необычных морских обитателей (рыб-ангелов, рыб-попугаев, рыб-клоунов и скатов), туристам порекомендовали отправиться на дальние рифы, куда обычно организовывают экскурсии.

Еще один способ разнообразить путешествие — это серфинг. Самые большие волны можно поймать в период с апреля по октябрь. Для новичков подойдут локации на атолле Северный Мале Chickens, Cokes, Jailbreaks, Sultans. Профессионалам посоветовали обратить внимание на серф-споты Beacons, Tiger Stripes и Five Islands.

Кроме того, россиянам порекомендовали присмотреться к круизам на яхтах. Обычно они длятся около семи дней, включают питание полный пансион от шеф-повара и подразумевают остановки на необитаемых островах.