В Китае разрешили такси без водителей

Первые в Китае полностью автономные коммерческие роботы-такси, не требующие участия водителей, скоро откроются для пассажиров в Ухане и Чунцине, сообщает New Atlas.

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Два недавно выданных разрешения позволяют Baidu взимать плату за поездки без водителя в зоне площадью 13 кв. км в Ухане с 9 утра до 5 вечера, и в более крупной зоне площадью 30 кв. км в районе Юнчуань города Чунцин с 9:30 утра до 5:30 вечера.

В каждой зоне будет работать по пять автомобилей Apollo 5-го поколения, а удаленные водители будут готовы взять управление на себя, если автомобили попадут в какую-либо затруднительную ситуацию. На домашней базе будут внимательно следить за происходящим через камеры автомобилей, особенно в первые дни.