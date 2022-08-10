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1 час назад

В Китае разрешили такси без водителей

Ferra.ru

Первые в Китае полностью автономные коммерческие роботы-такси, не требующие участия водителей, скоро откроются для пассажиров в Ухане и Чунцине, сообщает New Atlas.

В Китае разрешили такси без водителей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Два недавно выданных разрешения позволяют Baidu взимать плату за поездки без водителя в зоне площадью 13 кв. км в Ухане с 9 утра до 5 вечера, и в более крупной зоне площадью 30 кв. км в районе Юнчуань города Чунцин с 9:30 утра до 5:30 вечера.

В каждой зоне будет работать по пять автомобилей Apollo 5-го поколения, а удаленные водители будут готовы взять управление на себя, если автомобили попадут в какую-либо затруднительную ситуацию. На домашней базе будут внимательно следить за происходящим через камеры автомобилей, особенно в первые дни.

Недавно компания представила проект 6-го поколения - первый полностью автономный автомобиль для серийного производства. Себестоимость Apollo RT6 будет равна 250 000 юаням (2 277 809 рублей), заявляет Baidu, а выпустить его планируют уже в следующем году.

Заграница,Baidu,
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