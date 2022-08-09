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2 часа назад

Туроператоры посоветовали россиянам присмотреться к трехзвездочным отелям в Турции

Национальная Служба Новостей

Топовые турецкие отели начнут освобождать в октябре, сказала НСН эксперт Наталья Осипова.

Россиянам советуют присмотреться к трехзвездочным отелям в Турции
Фото: nsn.fmnsn.fm

В сентябре забронировать популярный отель в Турции будет сложно из-за бархатного сезона, но уже в октябре в них начнут появляться свободные места. Пока можно присмотреться к трехзвездочным отелям, заявила директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что популярные пятизвездочные отели в Белеке, Кемере и Анталье приостановили продажи до конца августа из-за большого спроса. Также с высокой долей вероятности цены на отдых в Турции по мере приближения бархатного сезона будут расти. Осипова считает, что если бы цена на отдых в республике была неподъемной, то этот вопрос и не обсуждался.

«Места в топовых отелях еще есть, но надо поторопиться. Впереди бархатный сезон, и, думаю, в сентябре еще трудно будет разместиться в популярном отеле, но в октябре станет попроще. Что касается цен, то если бы они были настолько высокими, то эта тема сейчас не обсуждалась. По сравнению с 2021 годом выросла стоимость перевозки туристов»,

- сказала Осипова.

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Собеседница «Радиоточки НСН» отметила, что от туристов, которые уже отдохнули в Турции, жалоб на дискриминацию не поступало. В тоже время она советует россиянам присмотреться к отелям с более низкой категорией.

«Нужно заранее планировать свой отдых и покупать путевки. Не стоит забывать, что в Турции есть приличных трехзвездочные отели, стоит присмотреться к ним»,

- резюмировала Осипова.

Ранее эксперты рассказали НСН, где россиянам отдохнуть летом за 30-50 тысяч рублей.

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