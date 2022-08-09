Россиянка рассказала об агрессивных обезьянах в Тайланде

Российская туристка побывала в Таиланде спустя три года перерыва и рассказала, что изменилось на курорте. Впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница рассказала, что, несмотря на требование иметь при себе сертификат или ПЦР, документы никто нигде не спрашивал, в то же самое время тайцы продолжают носить маски в общественных местах. Также девушка отметила, что «средний чек на все» снизился. Например, появилось больше доступных экскурсий. Кроме того, россиянка предупредила, что мартышки на Горе Обезьян стали бросаться на туристов.

«Кажется, животные одичали в отсутствие туристов, более агрессивны в поведении, отнимают вещи, кусают. Если покормите одну, придет уже целая стая, которая обворует вас со всех сторон еще и люлей выпишет. Открывают молнии и карабины на раз-два», — пожаловалась на поведение животных читательница портала.

Помимо этого, россиянка обратила внимание на «непривычно пустые рестораны», обновление большинства гостиниц и меньшее число туристов на курорте. Также девушка посоветовала менять рубли на Пхукете, так как сделать это можно по выгодному курсу у «менял», и питаться вне отелей в кафе.

«Нам путешествие обошлось в 320 тысяч рублей на восемь дней, потратили с собой мы около 800 долларов (48,2 тысячи рублей), при этом в пути туда-обратно по 20 часов. Но от отдыха впечатления супер. Лучше Таиланда еще не придумано, полная перезагрузка. Чистое море, вкусные фрукты, приветливые люди», — добавила туристка.