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3 часа назад

Что не так с аэропортом, где могут садиться всего 8 самолетов

Мария Каткова

Некоторые аэропорты мира могут по праву называться “кошмарами аэрофоба” из-за того, что там действительно сложно садиться и взлетать. Кроме того, на эти процессы влияют погодные условия, которые благоприятны не во всех местах. Одним из самых опаснейших аэропортов мира считается Паро в Бутане. В материале “Рамблера” — о том, почему там могут сесть всего восемь самолетов, а пилоты проходят специальное обучение.

Что не так с аэропортом, где могут садиться всего 8 самолетов
Фото: Wikipedia.orgWikipedia.org

В какое время можно летать

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Так как аэропорт Паро находится на высоте трех тысяч метров над уровнем моря, окружен горами, и поэтому посадка и взлет здесь происходит преимущественно днем. Из-за того, что в некоторые сезоны погода в горах нестабильна, полеты довольно часто отменяют. Те, кто живет здесь, уже привыкли к тому, что вылет могут отменить всего за полчаса до взлета.

В Паро можно садиться и взлетать исключительно днем, так как пилоты делают это вручную, а не на автопилоте. И они должны видеть все вокруг из-за того, что приходится проделывать сложный извилистый путь между горами.

Какие самолеты и пилоты могут летать

Раньше рейсы в Бутан выполняла всего одна авиакомпания, но теперь их количество увеличилось. Все дело в том, что нужно было обучить пилотов и модернизировать современные самолеты для того, чтобы они могли совершать взлет и посадку.

На сегодняшний день всего 12 пилотов гражданской авиации в мире имеют право садиться в аэропорте Бутана. Большая часть из них — греки, которые помогали в обучении остальных. Дело в том, что в Греции также много сложных маршрутов для самолетов, поэтому пилоты из этой страны считаются профессионалами в своем деле.

Не все самолеты гражданской авиации могут летать в аэропорт Бутана. Ширина и длина некоторых не позволяет им выполнять нужные маневры при взлете и посадке. Так, например самый большой самолет в гражданской авиации Airbus A380 не сможет там сесть и взлететь. Всего восемь самолетов допускаются в этот аэропорт.

В чем главная опасность аэропорта

Посадка и взлет сильно зависят от мастерства пилотов. Нужно пролетать между горами на очень маленькой высоте. Те, кому удалось там побывать, говорят, что кажется, что самолет вот-вот заденет крылом одну из гор. Вокруг аэропорта находятся пятитысячные вершины, и если одни пассажиры наслаждаются красотой гор, то другие переживают, хватит ли у пилотов мастерства для приземления.

При этом, за долгое время существования аэропорта, здесь не случилось ни одного серьезного происшествия. Ежегодно воздушная гавань принимает 30 тысяч человек.

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