Можно ли сэкономить на отдыхе, если ехать в Турцию в октябре

С приближением осени в соцсетях стало больше рекламы туров в Турцию в период бархатного сезона – это позволяет отдохнуть дешевле, чем в августе. Редакция TourDom.ru выяснила, сколько можно сэкономить. В подборке рассмотрели отели 4 и 5 звезд.

Фото: tourdom tourdom

Согласно данным портала «Слетать.ру», отдых в 5-звездочном Concordia Celes Hotel в поселке Окурджалар (Аланья) по системе «ультра все включено» при заезде 18 августа на 7 ночей будет стоить 152–170 тыс. руб. на двоих (здесь и далее цены приведены с вылетом из Москвы. – Ред.). Если выбирать отдых с заездом 10 октября, то цена будет в среднем 120–130 тыс. за неделю тура.

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Тур в бюджетный 5-звездочный отель Daima Biz в Кирише (Кемер) на двоих в середине августа на «все включено» будет стоить около 167 тыс. руб. и выше, в зависимости от типа номера и туроператора, а стоимость проживания при заезде 11 октября начинается от 120 тыс. Поэтому при выборе отдыха в конце туристического сезона в Турции можно сэкономить более 40 тыс. Согласно отзывам туристов, этот отель позиционируется как бюджетная пятерка со своим аквапарком.

Отель Alva Donna Beach Resort Comfort 5* на курорте Чолаклы при заселении 17 августа на 7 ночей с питанием «ультра все включено» на двоих обойдется в 240–270 тыс. руб. Если отправиться отдыхать 11 октября, то цена недельного тура будет значительно ниже – порядка 175 тыс. руб. Следовательно, в данном случае есть шанс сэкономить плюс-минус 100 тыс.

Когда наличие пяти звезд не принципиально, то можно обратить внимание на отель Side Su Hotel 4*. Стоимость недельного тура на двоих в середине августа стартует от 156 тыс. руб. При заезде 11 октября можно выбрать туры за 118–130 тыс. Отметим, что октябрьский период популярен для отпуска у россиян, так как именно в это время начинаются осенние школьные каникулы. В данном случае если выбирать между отдыхом в августе – начале сентября и серединой осени, то получится сэкономить минимум 34 тыс., то есть почти 22%.