8 причин, по которым могут отказать в выдаче визы

Самое нервный этап подготовки к отпуску — сбор документов на визу и томительное ожидание решения консульства. Однако в ваших силах значительно снизить риск получить отказ. "Рамблер" расскажет, почему вам могут отказать в выдаче визы.

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Самая распространенная причина для отказа в выдаче визы — неполный пакет документов. Важно запомнить, что список документов для каждой визы разный, например, где-то нужна выписка со счета, а где-то дополнительно необходимо приложить выписку за три месяца, чтобы сотрудники видели, что вы точно получаете определенную сумму денег.

Ошибки

Очень важно корректно переписывать все данные, так как анкета на визу заполняется на латинице, часто люди совершают ошибки. Поэтому, если с бюрократией все совсем трудно, есть смысл обратиться в специальную службу, которая занимается оформлением заявок на визы.

Сроки

Лучше делать новые фото и делать новые справки. Например, у некоторых стран есть требования о том, что фото можно сделать не раньше, чем за полгода до подачи документов, а выписку из банка взять максимум за месяц. Если документы старые, вам откажут.

Обман

Если сотрудники уличат вас в подделке документов, это может быть купленная справка с работы или поддельные билеты, то визу вам не дадут. Обман обязательно заметят, а в следующий раз документы будут проверять тщательнее и откажут, если вы хоть где-то ошибетесь.

Прошлые путешествия

Если у вас много виз, шанс получить новую выше, если нет ни одной — ниже. Но порой существующая виза может стать препятствием. С визами Ливана, Сирии, Марокко трудно получить визу в Израиль.

Если вы часто посещали арабские страны, в странах Европы вас могут вызвать на допрос. Здесь важно учитывать в виду те взаимоотношения, которые есть у разных стран друг с другом. Собственно, именно из-за политических трудностей, усложнилась выдача виз для россиян.

Проблемы с законом

Судимости, нарушения миграционных правил, неоплаченные за границей дорожные штрафы и алименты могут стать препятствиями к получению визы. Соблюдение миграционных правил особенно важно. Например, если срок визы подходит к концу, стоит обратиться за продлением или выехать из страны раньше, а не надеяться на то, что вас пронесет.

Деньги

Иностранным государствам выгодно, чтобы к ним приезжали обеспеченные туристы, поэтому крупная сумма на счету повысит ваши шансы получить визу. Если денег недостаточно, в визе откажут. Нормы отличаются в зависимости от страны. Например, в Греции нужно 50 евро на день путешествия, а во Франции — 120.

Стоит отметить, что во многих странах без денег может быть действительно некомфортно. Если в Германии довольно дешевый стрит-фуд, то в Финляндии настолько дорого, что есть риск остаться голодным.

Пол и возраст

Иногда трудности с визами возникают у молодых женщин до 27 лет, которые едут без мужчин или взрослых женщин в арабские страны. Сотрудников может смутить выбор дешевого отеля или его отсутствие, а при въезде в страну девушку могут отправить на допрос.

Визу не дали. Что делать?

Если в выдаче визы все-таки отказали, нужно выяснить и устранить причину отказа, а затем снова подать документы.

Если логичных причин для отказа нет, вы имеете право подать на апелляцию в консульстве.