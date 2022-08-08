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3 часа назад

Недорогие билеты «Аэрофлота» на Мальдивы раскупают очень быстро

TourDom

Судя по сайту «Аэрофлота», недорогие билеты на Мальдивы, которые появились в продаже благодаря замене самолета на Boeing 777-300ER и появлению дополнительного рейса, заканчиваются. Еще в пятницу приобрести место в экономе с вылетом в двадцатых числах августа можно было менее чем за 25 тыс. руб. В понедельник, как убедился корреспондент TourDom.ru, минимальный тариф one way составил уже более 42 тыс. Билеты туда-обратно на эти даты подорожали с 50 до 57 тыс. руб. Ближе к зиме цены ожидаемо увеличиваются и найти билеты по минимальным тарифам становится сложнее. Таким образом, эффект от увеличения перевозки оказался краткосрочным.

Билеты «Аэрофлота» на Мальдивы раскупают очень быстро
Фото: tourdomtourdom

Представитель одной из билетных компаний подтвердил TourDom.ru, что перевозку очень быстро раскупают. Он отметил, что по итогам января – июля Россия вошла в тройку стран-лидеров по количеству туристов на Мальдивах.

«У тех, кто может себе позволить качественный отдых за рубежом, не такой уж большой выбор – гарантированное теплое море и качественные отели осенью-зимой при условии прямого перелета могут предложить только Эмираты и Мальдивы. Поэтому неудивительно, что билеты пользуются повышенным спросом»,

– сообщил эксперт.

Специалисты надеются, что «Аэрофлот» продолжит увеличивать количество рейсов на пляжных направлениях. Самые ожидаемые премьеры – это Пхукет (полеты начнутся в конце октября. – Ред.), а также Сейшелы и Дубай – есть в сезонном расписании, но продажи пока не открыты.

Заграница,Boeing,Аэрофлот,
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