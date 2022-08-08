Билеты «Аэрофлота» на Мальдивы раскупают очень быстро

Судя по сайту «Аэрофлота», недорогие билеты на Мальдивы, которые появились в продаже благодаря замене самолета на Boeing 777-300ER и появлению дополнительного рейса, заканчиваются. Еще в пятницу приобрести место в экономе с вылетом в двадцатых числах августа можно было менее чем за 25 тыс. руб. В понедельник, как убедился корреспондент TourDom.ru, минимальный тариф one way составил уже более 42 тыс. Билеты туда-обратно на эти даты подорожали с 50 до 57 тыс. руб. Ближе к зиме цены ожидаемо увеличиваются и найти билеты по минимальным тарифам становится сложнее. Таким образом, эффект от увеличения перевозки оказался краткосрочным.