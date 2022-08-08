Билеты «Аэрофлота» на Мальдивы раскупают очень быстро

Судя по сайту «Аэрофлота», недорогие билеты на Мальдивы, которые появились в продаже благодаря замене самолета на Boeing 777-300ER и появлению дополнительного рейса, заканчиваются. Еще в пятницу приобрести место в экономе с вылетом в двадцатых числах августа можно было менее чем за 25 тыс. руб. В понедельник, как убедился корреспондент TourDom.ru, минимальный тариф one way составил уже более 42 тыс. Билеты туда-обратно на эти даты подорожали с 50 до 57 тыс. руб. Ближе к зиме цены ожидаемо увеличиваются и найти билеты по минимальным тарифам становится сложнее. Таким образом, эффект от увеличения перевозки оказался краткосрочным.
Представитель одной из билетных компаний подтвердил TourDom.ru, что перевозку очень быстро раскупают. Он отметил, что по итогам января – июля Россия вошла в тройку стран-лидеров по количеству туристов на Мальдивах.
«У тех, кто может себе позволить качественный отдых за рубежом, не такой уж большой выбор – гарантированное теплое море и качественные отели осенью-зимой при условии прямого перелета могут предложить только Эмираты и Мальдивы. Поэтому неудивительно, что билеты пользуются повышенным спросом»,
– сообщил эксперт.
Специалисты надеются, что «Аэрофлот» продолжит увеличивать количество рейсов на пляжных направлениях. Самые ожидаемые премьеры – это Пхукет (полеты начнутся в конце октября. – Ред.), а также Сейшелы и Дубай – есть в сезонном расписании, но продажи пока не открыты.