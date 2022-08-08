Самые опасные туристические места на планете

Многие предпочитают не спокойный и расслабляющий отдых где-то на пляже в тени пальм, а стремятся получить во время отпуска дозу адреналина, изучая новые для себя и опасные уголки планеты. "Рамблер" составил подборку самых экстремальных туристических мест Земли, которые, не смотря на весь их ужас, ежегодно приманивают толпы туристов, желающих отхватить свою дозу страха и восторга.

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Болота Манчак, США

Легенда гласит, что болота в Луизиане появились по вине древней служительницы культа Вуду, потому за многолетние попытки властям штата так и не удалось высушить их. В прошлом столетии вокруг этой местности организовывались целые рабочие поселения, жители которых должны были избавиться от проблемы с помощью специальных осушительных приспособлений, однако сделать этого так и не удалось. Теперь на Манчак приезжают туристы, которым необходимо получить свою дозу адреналина. Болота и без жутких рассказов гидов выглядят весьма мрачно, однако те подогревают эмоции туристов мистическими легендами.

Экскурсии зачастую проводят и ночью. Темнота, коряги, торчащие наружу корни деревьев, бесчисленное количество змей и аллигаторов плавающих прямо вокруг каяков с туристами – если вас манят все эти описания, посетите болота Манчак в Луизиане.

Тропа Эль Каминито-дель-Рей, Испания

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Одна из самых опасных троп в мире находится в Испании, в ущелье Эль Чорро, популярном среди альпинистов. Эту тропу также называют тропой смерти, а все дело в том, что она располагается карнизами на отвесной скале.

Свою историю тропа начала еще в XX веке, тогда ее построили для рабочих, которые трудились над гидротехническими сооружениями водохранилища. Правда, в те времена тропа была из бетона, шириной всего около метра, который крепился карнизами на скале на высоте 100 метров.

В эпоху роста популярности экстремального туризма Эль Каминито-дель-Рей решили отреставрировать и возродить, но уже как достопримечательность. Однако в 2001 году маршрут был официально закрыт на долгие 15 лет из-за частых несчастных случаев. Теперь же место вновь открыто для прогулок самых смелых, но над безопасностью гостей власти поработали более тщательно – самые опасные участки тропы оснащены перилами и сетчатыми ограждениями. Не смотря на это, трагедии там хоть и редко, но все же случаются.

Гора Хуашань, Китай

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В провинции Шэньси расположена одна из пяти священных гор Китая – Хуашань. Гору венчают несколько пиков, к одному из них, самому высокому (2154м), ведет тропа, по которой даосские монахи добирались к храму, расположенному на вершине. Теперь, правда, храм стал чайным домом, в котором могут отдохнуть те, кто смог преодолеть весь маршрут.

Особенность тропы в том, что она полностью повторяет изгиб скалы и ширина ее – лишь пара досок. Идти получится лишь прижавшись спиной к скале и держась за цепи, прикрепленные к ней. Время, которое понадобится на прохождение всего маршрута - 30 минут, однако стоит учитывать, что вернуться обратно вы сможете только той же самой дорогой.