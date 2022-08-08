Эксперт назвала доступные курорты в бархатный сезон

В этом году доступность заграничного отдыха в бархатный сезон намного выше, чем в прошлом. Ковидные ограничения сняты уже во многих странах, а там, где остались, они перестали быть слишком сложным квестом. Однако по сравнению с 2021 годом цены выросли довольно существенно. Трэвел-эксперт Екатерина Васильева рассказала, куда можно полететь отдохнуть осенью и не сильно потратиться.

Фото: Москва24 Москва24

Турция

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Турция всегда была чемпионом бюджетного заграничного отдыха для россиян. В этом году цены ощутимо выросли, однако по сравнению со многими другими направлениями остаются доступными. Сентябрь и октябрь – идеальное время, чтобы погреться на берегах Средиземного или Эгейского моря. Летний зной в это время уже спадает, на пляже – комфортные 28–30 градусов тепла, в воде – 24–27 градусов. Правда, на побережье Эгейского моря всегда чуть прохладнее.

Один из главных плюсов Турции: на курорты летают прямые рейсы из многих городов России. В стране с 1 июня полностью отменили ковидные ограничения, ПЦР-тесты перед поездкой уже не нужны, и для путешествия понадобится только загранпаспорт. Неделя в "трешке" в бархатный сезон обойдется от 80 тысяч рублей на двоих с перелетом и проживанием, в двухместном номере пятизвездочного отеля с хорошими отзывами и с питанием "все включено" – от 120 тысяч рублей.

Грузия

Еще один фаворит бархатного сезона – Грузия. Рейсами с пересадками уже никого не испугаешь, добраться можно вполне комфортно через Минск или Ереван. Чтобы попробовать хинкали и послушать задушевные песни лучше ехать в сентябре, когда еще стоит теплая и ясная погода. В октябре уже начинает холодать – по ночам ближе к концу месяца – до 6–7 градусов тепла и нередки дожди.

Кроме того, в сентябре есть шанс побывать на Ртвели – ежегодном празднике урожая и вина, который отмечают по всей стране. Прошлогодние напитки дегустируют, а свежий виноград давят ногами, как делал Адриано Челентано в фильме "Укрощение строптивого".

Никаких сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов при въезде в республику не требуется, только загранпаспорт. Цены на авиабилеты в Тбилиси начинаются от 31 тысячи рублей с пассажира (туда и обратно), туры – от 100 тысяч рублей на двоих (в стоимость включен перелет и неделя в трехзвездочной гостинице).

ОАЭ

Отдыхать в ОАЭ внезапно стало сравнительно недорого. Отпуск в этой ближневосточной стране вполне сопоставим с турецким. Причем недельный отдых в невзрачной "двушке" обойдется от 85 тысяч рублей: включен перелет и размещение в отеле на двоих. Но если доплатить 30–40 тысяч, то за эти деньги можно уже выбрать гостиницу четыре или пять звезд на первой пляжной линии.

В ОАЭ лучше ехать с октября, когда устанавливается более-менее комфортная погода: около 33 градусов тепла на улице и 26–27 градусов – в воде. В сентябре здесь делать нечего. В эмиратах в это время духота и пекло, а цены на туры практически такие же, как и в начале октября.

Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, на въезд в ОАЭ пока сохраняются. Вакцинированным туристам нужно иметь при себе сертификат о прививке, полученный не менее чем за 14 дней до вылета. Для путешествия подойдет "Спутник V" и документ с госуслуг на английском языке. Переболевшим понадобится документ о выздоровлении с QR-кодом, выданный не более чем за 30 дней до вылета. Всем остальным необходимо пройти ПЦР-тестирование не ранее чем за 48 часов до полета (при условии, что рейс прямой), с результатом на арабском или английском языке. Если пересадка длинная, и у теста закончится срок действия, тогда надо делать новый в аэропорту транзита.

Мальдивы

На Мальдивах в сентябре – октябре достаточно жарко: около 30 градусов – в тени и 25–26 градусов – в воде. Но временами бывает весьма дождливо и ветрено. Впрочем, для некоторых туристов это скорее плюс, чем минус. В бурю местная природа по-особенному красива, тем более что такая непогода моментально сменяется солнцем и штилем. Еще один плюс – сравнительно невысокие цены, так как осень тут считается несезоном.