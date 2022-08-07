Обмен денег в Египте: что нужно знать туристам

У российских туристов нередко возникают вопросы: могут ли они оплачивать услуги и товары на курортах Египта картами китайской платежной системы UnionPay, где лучше обменять наличные доллары и евро и принимают ли рубли? Редакция уже поднимала эту тему и решила ее продолжить: о существующих нюансах рассказал наш собкор в Хургаде Владимир Новиков.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

В Хургаде и Шарм-эль-Шейхе пока лишь ограниченное число торговых точек принимает карты UnionPay, зато наличные можно снять в банкоматах. Главное – найти устройство со значком этой платежной системы. В частности, работают карты от Россельхозбанка, Газпромбанка, Почта Банка. Комиссия за одну транзакцию по карте UnionPay составляет в банках Credit Agricole и Suez Bank 7 долларов при лимите снятия 2 тыс. фунтов. Столько же придется заплатить за одну операцию в банкоматах ADIB при получении до 3 тыс., а в ABC и ADCB – до 4 тыс. фунтов.

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Что касается наличных долларов и евро, то их можно поменять в обменных пунктах и отделениях банков. Также немало банкоматов с функцией обмена наличных долларов. По состоянию на 5 августа египетский ЦБ установил курсы местного фунта к доллару – 18,8 и евро – 19,3.

В обменниках курс практически не отличается от официального. А вот в отелях менять доллары и евро на ресепшен уже не так выгодно. В некоторых из них предлагают поменять наличные рубли на фунты, исходя из курса по 80 руб. за доллар.

Наличные рубли на курортах в торговых точках в Египте не принимают ни по какому курсу. При этом отдельные турагентства согласны получить плату за экскурсии за безналичные рубли при переводе денег с российских карт на счета посредников в России.

Кроме того, система международных денежных переводов Contact позволяет перевести в Египет до 5 тыс. долларов в месяц. Перевод возможно оформить онлайн с помощью любой российской карты. Деньги в местной валюте будут доступны к выдаче, например, в любом отделении египетского банка Misr на следующий день при предъявлении загранпаспорта.