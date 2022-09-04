Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
4 сентября

Почему в Болгарии кивают наоборот

Катерина Саломе

Необычные традиции и забавные привычки существуют у разных народов мира. Они могут изумить, шокировать или насмешить, но точно не оставят равнодушными. Жители Болгарии, например, удивят вас необычным жестом. Подробнее — в материале «Рамблера».

Почему в Болгарии кивают наоборот
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

В отличие от других народов, такой жест как кивок головы означает у жителей Болгарии не согласие, а, наоборот, отрицание. Существуют разные версии, почему болгары кивают наоборот, но есть одна самая общеизвестная.

Во время Болгаро-османских конфликтов турки склоняли пленных болгар к отречению от веры и принуждали принять ислам. Страх смерти и приставленный к горлу нож с вопросом: “Примешь ислам?” заставил поменять жесты местами. Ведь если они отказывались и крутили головой, нож перерезал им горло. Так, по легенде, в душе и перед богом они выражали свой отказ менять веру. Отсюда и пошла традиция у болгар крутить головой в знак согласия и наоборот.

Примечательно, что в этой солнечной стране это не единственная привычка, которая может вас запутать. Тем не менее местные жители придерживаются общепринятых правил для туристов и кивают там, где предполагается согласие и поворачивают голову из стороны в сторону в случае отрицания.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители