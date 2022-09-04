Почему в Болгарии кивают наоборот

Необычные традиции и забавные привычки существуют у разных народов мира. Они могут изумить, шокировать или насмешить, но точно не оставят равнодушными. Жители Болгарии, например, удивят вас необычным жестом. Подробнее — в материале «Рамблера».

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В отличие от других народов, такой жест как кивок головы означает у жителей Болгарии не согласие, а, наоборот, отрицание. Существуют разные версии, почему болгары кивают наоборот, но есть одна самая общеизвестная.

Во время Болгаро-османских конфликтов турки склоняли пленных болгар к отречению от веры и принуждали принять ислам. Страх смерти и приставленный к горлу нож с вопросом: “Примешь ислам?” заставил поменять жесты местами. Ведь если они отказывались и крутили головой, нож перерезал им горло. Так, по легенде, в душе и перед богом они выражали свой отказ менять веру. Отсюда и пошла традиция у болгар крутить головой в знак согласия и наоборот.