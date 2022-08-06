Куда поехать на отдых в сентябре

В этом году Турция была очень дорогая, побила все рекорды по стоимости. Но осеню есть шанс запланировать отпуск на осень, так как цены на отдых включая перелет будут ниже: от 90 тысяч рублей вместе с перелетом. Море все еще теплое, но жары уже нет. Кроме пляжного отдыха, Турция может предложить нам и интересные экскурсионные программы. В сентябре или октябре можно запланировать поездку в Стамбул и совместить ее с поездкой в Кападокию: насладиться видом воздушных шаров.

