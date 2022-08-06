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3 часа назад

Куда поехать на отдых в сентябре

Анна Шутова
Анна Невзороваэксперт

Сезон отпусков у большинства людей скоро кончается, а значит есть шанс отдохнуть более бюджетно. Спросили travel-эксперта Анну Невзорову, куда лучше поехать в путешествие в сентябре.

Куда поехать на отдых в сентябре
Фото: pxhere.compxhere.com

Турция

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В этом году Турция была очень дорогая, побила все рекорды по стоимости. Но осеню есть шанс запланировать отпуск на осень, так как цены на отдых включая перелет будут ниже: от 90 тысяч рублей вместе с перелетом. Море все еще теплое, но жары уже нет. Кроме пляжного отдыха, Турция может предложить нам и интересные экскурсионные программы. В сентябре или октябре можно запланировать поездку в Стамбул и совместить ее с поездкой в Кападокию: насладиться видом воздушных шаров.
Анна Невзорова
Анна Невзороваtravel-эксперт

Стоимость тура на двоих на неделю в сентябре будет начинаться от 95 тысяч рублей, в октябре - от 83-84-х тысяч вместе с перелетом.

ОАЭ

Здесь, по словам эксперта, можно провести свой отпуск, как спокойно на пляже, так и активно, осматривая достопримечательности.

Сентябрь и октябрь - прекрасное место для отдыха и в Арабских Эмиратах. Стоимость отдыха в сентябре от 97 тысяч рублей. Эта страна предоставляет нам большой выбор курортов и развлечений.
Анна Невзорова
Анна Невзороваtravel-эксперт

Египет

Отдых в сентябре в Египте на двоих на неделю с авиаперелетом начинается от 110 тысяч рублей.

Египет в этом году более дорогой, потому что стоимость перелета по этому направлению выросла. Но Египет - это тоже страна, в которой для себя можно найти и прекрасный пляжный отдых, и посетить объекты культурного наследия.
Анна Невзорова
Анна Невзороваtravel-эксперт

Кипр

Теперь российским туристам стал доступен отдых на Кипре. Страна - хороший вариант для осеннего отпуска, однако его нельзя назвать бюджетным: стоимость таких туров начинается от 166 тысяч рублей.

Мальдивы

Одним из любимых направлений у наших туристов в этом году стали и Мальдивские острова. Стоимость перелета в сентябре начинается от 54 тысяч за человека туда-обратно, и в сентябре на островах низкий сезон, что дает возможность бронировать отели по привлекательным ценам. Стоимость жилья начинается от 82 тысяч рублей для двоих взрослых.
Анна Невзорова
Анна Невзороваtravel-эксперт

Сочи

Стоимость туров в Сочи в сентябре начинается от 45 тысяч рублей на двоих.

Для тех, кто не готов отправляться в долгое путешествие, осень - прекрасный шанс, чтобы отдохнуть на наших курортах. Например, в сентябре в Сочи прекрасная погода для отдыха. Да, море уже не будет таким теплым, как в июле-августе, но можно будет и позагорать, и погулять.
Анна Невзорова
Анна Невзороваtravel-эксперт

Алтай

В этом году Алтай - очень популярное направление для отдыха у российских туристов.

На Алтае изумительные пейзажи, которые осенью раскрашиваются в разные цвета, горный воздух. Стоимость таких поездок достаточно бюджетная: неделя на двоих обойдётся в сумму от 50 тысяч рублей.
Анна Невзорова
Анна Невзороваtravel-эксперт
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