Куда поехать на отдых в сентябре

Сезон отпусков у большинства людей скоро кончается, а значит есть шанс отдохнуть более бюджетно. Спросили travel-эксперта Анну Невзорову, куда лучше поехать в путешествие в сентябре.
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Турция
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В этом году Турция была очень дорогая, побила все рекорды по стоимости. Но осеню есть шанс запланировать отпуск на осень, так как цены на отдых включая перелет будут ниже: от 90 тысяч рублей вместе с перелетом. Море все еще теплое, но жары уже нет. Кроме пляжного отдыха, Турция может предложить нам и интересные экскурсионные программы. В сентябре или октябре можно запланировать поездку в Стамбул и совместить ее с поездкой в Кападокию: насладиться видом воздушных шаров.
Отдых в сентябре в Египте на двоих на неделю с авиаперелетом начинается от 110 тысяч рублей.
Египет в этом году более дорогой, потому что стоимость перелета по этому направлению выросла. Но Египет - это тоже страна, в которой для себя можно найти и прекрасный пляжный отдых, и посетить объекты культурного наследия.
Теперь российским туристам стал доступен отдых на Кипре. Страна - хороший вариант для осеннего отпуска, однако его нельзя назвать бюджетным: стоимость таких туров начинается от 166 тысяч рублей.
Мальдивы
Одним из любимых направлений у наших туристов в этом году стали и Мальдивские острова. Стоимость перелета в сентябре начинается от 54 тысяч за человека туда-обратно, и в сентябре на островах низкий сезон, что дает возможность бронировать отели по привлекательным ценам. Стоимость жилья начинается от 82 тысяч рублей для двоих взрослых.
Стоимость туров в Сочи в сентябре начинается от 45 тысяч рублей на двоих.
Для тех, кто не готов отправляться в долгое путешествие, осень - прекрасный шанс, чтобы отдохнуть на наших курортах. Например, в сентябре в Сочи прекрасная погода для отдыха. Да, море уже не будет таким теплым, как в июле-августе, но можно будет и позагорать, и погулять.