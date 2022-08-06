В каких европейских странах перестали выдавать визы россиянам

Некоторые европейские страны временно приостанавливают прием документов от россиян на получение виз, а другие вводят ограничения. Как сейчас обстоят дела на этом фронте, расскажем в статье.

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Болгария 5 августа приостановила прием документов на получение туристических виз и владельцев недвижимости. Свое консульство в Екатеринбурге они закрыли в конце июля, а через неделю 14 болгарских дипломатов выслали из России.

Латвия, как и Болгария, в пятницу приостановила прием документов на визы от россиян. На сайте дипмиссии указано, что такие меры введены «в связи с международной ситуацией». На данный момент россияне могут получить визу в эту страну только в случае смерти близкого родственника.

Что касается Эстонии, то там пока приостановили прием документов от россиян на ВНЖ и визу для обучения. Если ехать в страну с целью туризма, то никаких препятствий нет.

В Финляндии визы выдают, но с некоторыми сложностями. После снятия коронавирусных ограничений турпоток в страну значительно вырос. Подать заявление в финские визовые центры в России проблематично – свободных дат на ближайшие недели нет. По словам экспертов, очередь на подачу документов в ВЦ Финляндии может уменьшиться уже в сентябре. В то же время многие финны выступают за то, чтобы россиянам прекратили вовсе выдавать разрешающие документы.