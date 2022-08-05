Объединенные Арабские Эмираты — популярное туристическое направление. Несмотря на то, что это — мусульманская страна, к туристам здесь относятся очень лояльно. Так, на женщин в бикини на пляжах никто косо не смотрит, а в районе Дубая много туристических мест с развлечениями. Однако некоторые запреты все-таки существуют, и все они связаны с местной религией. О том, что нельзя делать в Дубае — в материале “Рамблера”.

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Пить алкоголь в общественных местах

В ОАЭ запрещено употреблять алкоголь в общественных местах, поэтому если вы захотите выпить вина в ресторане на набережной, вам этого сделать не удасться. Заскочить в супермаркет за бутылкой спиртного тоже не получится — вы его там не найдете. Ислам запрещает употреблять алкоголь, но в Дубае есть послабления для туристов. Так, существуют специальные магазины, где можно купить алкоголь, но сначала вам нужно заполнить лицензию о том, что вы не исповедуете ислам и предоставить загранпаспорт. Выпить на пляже у вас тоже не получится, придется употреблять спиртное в номере.

При отелях также есть клубы и бары, где можно найти алкоголь, только там он будет по очень высоким ценам.

Фотографировать местных женщин

В Дубае действительно можно встретить местных женщин, которые ходят в никабах. Чаще всего они встречаются в торговых центрах, но впервые вы можете их увидеть в аэропорту. Не стоит слишком долго на них смотреть, а также фотографировать. Особенно это касается мужчин. Если это заметит их муж, то он разозлится и попросит удалить вас фото и не смотреть на его жен. Он также может вызвать полицию, чтобы те выписали вам штраф, так как фотографировать женщин в никабах запрещено законом.

Ходить по улице в открытой одежде