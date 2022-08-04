В каких отелях Турции и Египта можно отдохнуть в августе

В сети «Слетать.ру» и сервисе онлайн-бронирования Level.Travel редакции TourDom.ru сообщили, какие туры пользуются наибольшим спросом во второй половине августа. Хиты продаж определили в разных ценовых категориях – до 100 тыс., до 150 тыс. и до 200 тыс. руб. Рассматривались туры на двоих длительностью 8 дней с заездом в период с 13 по 22 августа.

Фото: TourDom TourDom

Львиная часть бронирований в турагентствах приходится на Турцию, второе место занимает Россия, и третье – Египет. Так, в Level.Travel туристы выбирают Турцию в 60% случаев.

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При этом большинство популярных отелей Турции, которые ранее входили в диапазон «до 100 тыс.», уже распроданы или существенно подорожали. Поэтому в эту категорию попали только туры в Сочи. Чаще всего туристы заказывают отель «Бархатные сезоны» 3* (от 68 тыс. руб. на двоих без питания), пансионат «Южная ночь» (от 66 тыс. руб. с завтраками). Неделя проживания в популярном «Сочи Парк Отеле» в середине августа обойдется в 98 тыс. руб.

Если увеличить бюджет поездки до 150 тыс., можно рассматривать такой сочинский отель, как Sea Galaxy Congress & Spa 4* (119 тыс. руб. на двоих) или City Park Hotel Sochi (104 тыс. руб.).

В эту сумму туристы уложатся, планируя августовский отпуск в Турции. Тур в Selcukhan Hotel 4* можно забронировать за 142 тыс. руб. на двоих, в Side Amour Hote 4* – за 140. Неделя в Throne Beach Resort & Spa 5* обойдется в 138 тыс. руб. Питание везде – по системе all inclusive.

Хватит указанной суммы даже на отдых в Эмиратах. Так, недельный тур в Rove Dubai Marina 3* (без питания) можно приобрести за 127 тыс. руб. Любители Красного моря могут выбрать Aladdin Beach Palace (от 145 тыс. руб.), Tia Heights Makadi Bay Hurghada (от 138 тыс.) или Grand Resort (от 125 тыс.).

Расширяя бюджет путешествия до 200 тыс., туристы могут замахнуться на такие отели Турции, как Ozkaymak Falez Hotel 5* (160 тыс. руб.), Sural Saray Hotel (184 тыс.), Miarosa Incekum West Resort 5* (180 тыс.). Тур с размещением в Club Hotel Phaselis 5* можно заказать за 200 тыс. руб. на двоих.