Власти Таиланда надеются на миллион российских туристов

В Бангкоке считают, что турпоток из России в королевство существенно вырастет после запуска регулярных рейсов "Аэрофлота". Власти Таиланда рассчитывают, что по итогам текущего года страна примет миллион российских туристов. И это при том, что в январе-июле в королевстве отдохнули лишь 76 тыс. путешественников из РФ.

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Как пишет газета The Nation Thailand, турпоток из России в Таиланд должен существенно вырасти после возобновления рейсов "Аэрофлота". В Туристическом управлении Таиланда (ТАТ) также считают, что следом за флагманским перевозчиком авиасообщение между городами РФ и Таиланда наладят и другие российские авиакомпании.

"Возобновление прямых рейсов в Таиланд этой осенью пойдет на пользу тайскому туризму, поскольку россияне будут стремиться путешествовать в более теплые места, включая Таиланд", - цитирует издание главу ТАТ Ютасака Супасорна.