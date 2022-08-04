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1 час назад

Власти Таиланда надеются на миллион российских туристов по итогам 2022 года

Inc-News

В Бангкоке считают, что турпоток из России в королевство существенно вырастет после запуска регулярных рейсов "Аэрофлота". Власти Таиланда рассчитывают, что по итогам текущего года страна примет миллион российских туристов. И это при том, что в январе-июле в королевстве отдохнули лишь 76 тыс. путешественников из РФ.

Власти Таиланда надеются на миллион российских туристов
Фото: Inc-NewsInc-News

Как пишет газета The Nation Thailand, турпоток из России в Таиланд должен существенно вырасти после возобновления рейсов "Аэрофлота". В Туристическом управлении Таиланда (ТАТ) также считают, что следом за флагманским перевозчиком авиасообщение между городами РФ и Таиланда наладят и другие российские авиакомпании.

"Возобновление прямых рейсов в Таиланд этой осенью пойдет на пользу тайскому туризму, поскольку россияне будут стремиться путешествовать в более теплые места, включая Таиланд", - цитирует издание главу ТАТ Ютасака Супасорна.

Напомним, "Аэрофлот" ранее сообщил о намерении возобновить прямые рейсы из Москвы на Пхукет в конце октября. Предполагается, что полеты будут выполняться ежедневно. Позднее "Аэрофлот" запустил продажу билетов на эти рейсы.

Заграница,Аэрофлот,
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