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1 час назад

Посольство РФ напомнило туристам о правилах въезда на Сейшелы

TourDom

Посольство России на Сейшельских островах напомнило туристам из РФ о необходимости заблаговременного бронирования отелей из списка, утвержденного местным Минздравом. Соответствующая информация опубликована в официальном телеграм-канале диппредставительства в четверг.

Туристам напомнили о правилах въезда на Сейшелы
Фото: TourDomTourDom

Перечень министерства содержит более 700 сертифицированных объектов размещения. При этом уточняется, что без подтверждения бронирования этих отелей во въезде на Сейшелы россиянам может быть отказано.

Отметим, в расписании полетов «Аэрофлота» уже присутствуют прямые рейсы из Москвы на остров Маэ с 8 октября. Ожидается, что вылеты будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и субботам на лайнерах Airbus A330-300. Тем не менее в продажу билеты по данному направлению у нацперевозчика пока не поступили. Будет ли авиакомпания летать на Сейшелы, зависит от того, предоставит ли иностранное государство гарантии неприкосновенности для российских бортов.

Однако туристы из РФ могут воспользоваться и стыковочными рейсами из Москвы на Маэ. Так, например, Qatar Airways предлагает маршрут через Доху в декабре за 41 700 руб. за полет в обе стороны, а Ethiopian Airlines в октябре – через Аддис-Абебу за 51 тыс. руб.

Для посещения страны российским туристам необходимо предоставить сертификат о вакцинации против коронавируса (признается и «Спутник V») или отрицательный ПЦР-тест, действительный не более 72 часов, а также ваучер на проживание. Кроме того, до поездки требуется получить обязательное медицинское разрешение Health Travel Authorization от Министерства здравоохранения Сейшел.

Заграница,Аэрофлот,
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