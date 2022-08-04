Туристам напомнили о правилах въезда на Сейшелы

Посольство России на Сейшельских островах напомнило туристам из РФ о необходимости заблаговременного бронирования отелей из списка, утвержденного местным Минздравом. Соответствующая информация опубликована в официальном телеграм-канале диппредставительства в четверг.

Фото: TourDom TourDom

Перечень министерства содержит более 700 сертифицированных объектов размещения. При этом уточняется, что без подтверждения бронирования этих отелей во въезде на Сейшелы россиянам может быть отказано.

Отметим, в расписании полетов «Аэрофлота» уже присутствуют прямые рейсы из Москвы на остров Маэ с 8 октября. Ожидается, что вылеты будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и субботам на лайнерах Airbus A330-300. Тем не менее в продажу билеты по данному направлению у нацперевозчика пока не поступили. Будет ли авиакомпания летать на Сейшелы, зависит от того, предоставит ли иностранное государство гарантии неприкосновенности для российских бортов.

Однако туристы из РФ могут воспользоваться и стыковочными рейсами из Москвы на Маэ. Так, например, Qatar Airways предлагает маршрут через Доху в декабре за 41 700 руб. за полет в обе стороны, а Ethiopian Airlines в октябре – через Аддис-Абебу за 51 тыс. руб.