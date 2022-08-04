Названа стоимость отдыха в отменившей визы для россиян стране

Российским туристам назвали оптимальную стоимость отдыха в Южной Корее, которая недавно отменила визы для россиян, — недельный пакетный тур в азиатскую страну обойдется от 60 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Самую бюджетную путевку можно купить у компании China Travel — цены начинаются от 1104 долларов (66,5 тысячи рублей) на человека. В сумму входит перелет по маршруту Москва — Сеул и шестидневное размещение в отеле.

Отдых в Южной Корее от туроператора «Веди Групп» с посещением Сеула и Пусана выйдет в 1729 долларов (104,1 тысячи рублей) за неделю. Экскурсионные туры, совмещенные с медицинским обследованием, обойдутся дороже — от 1765 долларов (106,3 тысячи рублей) на человека.

Более длительные варианты поездок предлагает компания China Travel — десятидневное путешествие по семи городам и Национальному парку гор Сораксан обойдется в 2030 долларов (122,2 тысячи рублей). В тур включена экскурсионная программа и размещение в отелях категории три звезды.

В АТОР напомнили, что с 8 июня 2022 года в Южной Корее полностью отменены все карантинные ограничения. Теперь для въезда в республику достаточно предоставить результаты антиген-теста на COVID-19, полученные в течение 24 часов до вылета, или ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до отправления.