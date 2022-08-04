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3 часа назад

Названа стоимость отдыха в отменившей визы для россиян азиатской стране

Lenta.ru

Российским туристам назвали оптимальную стоимость отдыха в Южной Корее, которая недавно отменила визы для россиян, — недельный пакетный тур в азиатскую страну обойдется от 60 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названа стоимость отдыха в отменившей визы для россиян стране
Фото: Лента.руЛента.ру

Самую бюджетную путевку можно купить у компании China Travel — цены начинаются от 1104 долларов (66,5 тысячи рублей) на человека. В сумму входит перелет по маршруту МоскваСеул и шестидневное размещение в отеле.

Отдых в Южной Корее от туроператора «Веди Групп» с посещением Сеула и Пусана выйдет в 1729 долларов (104,1 тысячи рублей) за неделю. Экскурсионные туры, совмещенные с медицинским обследованием, обойдутся дороже — от 1765 долларов (106,3 тысячи рублей) на человека.

Более длительные варианты поездок предлагает компания China Travel — десятидневное путешествие по семи городам и Национальному парку гор Сораксан обойдется в 2030 долларов (122,2 тысячи рублей). В тур включена экскурсионная программа и размещение в отелях категории три звезды.

В АТОР напомнили, что с 8 июня 2022 года в Южной Корее полностью отменены все карантинные ограничения. Теперь для въезда в республику достаточно предоставить результаты антиген-теста на COVID-19, полученные в течение 24 часов до вылета, или ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до отправления.

Ранее в июле в Южной Корее начали принимать карты «Мир». Оплачивать товары и услуги на территории страны можно в некоторых терминалах платежной системы BC Card, которая обслуживает более трех миллионов торговых точек по стране. Тем не менее, снимать наличные деньги с таких карт пока невозможно.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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