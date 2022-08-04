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16 минут назад

В Индонезии цена на экскурсию к комодским варанам выросла в 18 раз за ночь

Газета.Ru

Сотни индонезийских работников туристической отрасли бастовали из-за резкого повышения цен на билеты в национальные парки, чтобы увидеть комодских варанов. Теперь развлечение стоит в 18 раз дороже — $252. Об этом пишет CNN.

Цена на экскурсию на остров Драконов выросла в 18 раз за ночь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На повышении цен настояло правительство. Таким образом госслужащие планируют сохранить среду обитания комодских варанов. Плата за вход на два главных острова национального парка Комодо выросла в 18 раз за ночь и теперь составляет $252. Это, по словам местных работников, отпугнет туристов и приведет к сокращению доходов парков.

Местный гид Лео Эмбо заявил: «Это вызвало у нас неуверенность среди нас. Мы решили объявить забастовку даже тогда, когда мы здесь терпим убытки. Это может быть равносильно самоубийству».

Во вторник, 2 августа, телеканал KompasTV показал кадры противостояния между полицией и демонстрантами. Местные СМИ сообщили, что десятки людей были арестованы, а министр туризма Сандиага Уно в понедельник призвал работников провести переговоры с правительством.

Национальные парки Индонезии входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До пандемии в год их посещало около 222 тыс. человек. Теперь число туристов сократилось в четыре раза, что привело в упадок индустрию туризма.

В Индонезии обитает около 3,3 тыс. редких комодских драконов, которые могут вырастать в длину до 3 метров и способны убить крупную добычу одним укусом.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что любопытный страус по имени Эммануэль стал звездой TikTok.

Заграница,ЮНЕСКО,
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