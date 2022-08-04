Чем заменить резко подорожавшую Турцию: мнение эксперта

В этом году цены на путевки в Турцию возросли практически в два раза. Полюбившийся российским туристам курорт, стал далеко не самым бюджетным вариантом. Есть ли альтернатива? Расскажет наш эксперт.

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Анна Невзорова руководитель туристического агентства Lime Travel, travel-эксперт и автор блога lime.travel.club

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Турция, но в бархатный сезон

С конца августа и до начала октября в Турции низкий сезон, а это значит, что наплыв туристов спадает и стоимость туров снижается. Но отдых при этом ничем не хуже. Наоборот: пляжи свободные, жара спадает, температура воздуха комфортная, море теплое, фруктов в изобилии. Отдых в Турции в этот период спокойный и тихий и подойдет тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты, побыть наедине с природой, насладиться шумом волн, морским бризом, криками чаек. Активная жизнь в Турции не замирает, желающим посетить экскурсии, заняться водным спортом или посетить пенную вечеринку - все это доступно, однако значительное уменьшение потока туристов очень значительно ощущается и отпуск проходит в более умиротворенной атмосфере.

Сказочные Мальдивы

Белоснежный песок, невероятная бирюза океана, прозрачная вода, пальмы, колоритные бунгало - путешествие на Мальдивские острова - предел мечтаний для многих туристов. Но к сожалению, мало кто всерьез рассматривает этот курорт, ведь почему-то в обществе сложилось стойкое мнение, что Мальдивы - очень дорогое удовольствие. Долой стереотипы! Возможно, вы удивитесь, но альтернативой отдыху в Турции, действительно, могут стать райские острова.

Отдохнуть на Мальдивах можно вполне экономично. Если заняться ранним бронированием и заблаговременным выкупом авиабилетов, то вы гарантированно получите хорошую скидку от туроператора и авиакомпании. Так что Мальдивы по цене Турции - это не сказка, а реальность. Если поторопиться прямо сейчас, то ещё можно успеть забронировать отдых у океана на сентябрь-октябрь по очень бюджетной цене.

Жгучие Объединенные Арабские Эмираты

Жаркий климат ОАЭ в летний период пугает многих туристов, поэтому лето в Эмиратах считается низким сезоном. Но разве это проблема, когда едешь купаться и загорать? Получается низкий сезон - низкие цены! Лететь в Эмираты летом получается выгоднее, чем в Турцию. Сравним, на примере стоимости отеля одного и того же уровня в ОАЭ и в Турции. Роскошный отель RIXOS BAB AL BAHR 5*, с питанием по системе “всё включено”, для семьи с одним ребенком до 12 лет будет стоить 280 тысяч рублей на 10 дней. В то же время, как отель этой же сети в Турции - RIXOS SUNGATE 5*, по стоимости выйдет на 110 тысяч рублей дороже. Многих туристов, конечно, отпугивает жаркий климат ОАЭ в этот период сезона. Могу сказать, что в Турции в августе не комфортнее, хоть и климат немного мягче, тем не менее там тоже очень жарко и душно из-за повышенной влажности. Зато в Эмиратах система кондиционирования на высшем уровне. Все помещения: отели, магазины, рестораны, достопримечательности и даже бассейны охлаждаются до приятной температуры, чтобы жителям и туристам было максимально комфортно.

Загадочная Азия

Наконец-то туристам стали вновь доступны курорты Таиланда и райского Бали. Если вас не пугает долгий перелет с пересадками, то однозначно отправляйтесь в Азию! Непередаваемой красоты природа, изумительные пляжи, безупречный океан и восхитительные закаты явно того стоят! Бюджетные цены на отели, если постараться, то найти вполне возможно, главное заняться бронью отеля и перелета заблаговременно.

Запретная Европа

Нет ничего невозможного! Обладатели шенгенской визы могут позволить себе и отдых в европейских странах. Перелет не из бюджетных и не из простых. Придется лететь с пересадкой в Стамбуле, Дубае или Белграде. Конечно, такой перелет не всем по карману, но есть и более экономичный вариант - выехать на автомобиле или автобусе в ближайшую страну ЕС. Оттуда на лоукостере от 25€/чел в один конец вы сможете добраться практически в любую точку Европы.

Курорты родного края