Побывавшая в Турции россиянка заявила о вымогательстве пива и еды

Российская туристка побывала в премиум-отеле Турции и описала отдых словами «просто красивая обертка». Своими разочарованиями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала россиянка, отдых в пятизвездочном отеле Аланьи обошелся ей в 192 тысячи рублей — при этом путешественница заявила, что он совершенно не стоил своих денег. Девушка пожаловалась на «посредственную» уборку в номере, проблемы с сервисом, пластиковые стаканчики вместо бокалов и фужеров в ресторане и неприветливый персонал, который отказывался работать без чаевых. Кроме того, ее возмутило наглое и хамское поведение торговцев в магазинах.

«Слышала, как работники магазинов просили туристов принести из бара еду и пиво. "Что вам, жалко? Для вас бесплатно, принеси!". Впервые встречаю такой беспредел в отеле», — пожаловалась на вымогательства турков читательница портала.

Помимо прочего, россиянка заметила, что в отеле экономили на электричестве: так, освещение в номере и на территории было тусклым, а кондиционер автоматически выключался каждые 10 минут. Единственным плюсом отдыха девушка назвала удобное расположение гостиницы и пляж.