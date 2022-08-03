Почему самолеты не летают над Тихим океаном

Если вы обратите внимание на карту полетов авиалайнеров, то заметите, что самолеты практически не летают над Тихим океаном. "Рамблер" расскажет, почему так происходит.
Так, по авиационным нормативам ETOPS, при любом авиаперелете ближайший аэродром должен находиться не более чем в трех часах лета от текущего местоположения. Такое правило существует для того, что в случае возникновения экстренных ситуаций на борту, лайнер мог совершить посадку.
Стоит отметить, что в Тихом океане есть острова, которые имеют свои аэродромы. Однако, почему тогда многие самолеты все равно не летают над ним?
Этому есть объяснение. Дело в том, что большая часть авиамаршрутов через Тихий океан проложена как можно ближе к суше. И, таким образом, большую часть полета самолеты находятся именно над ней. Над океаном же авиалайнеры летят только там, где расстояние от берега до берега будет минимальным.
Несмотря на это, некоторые самолеты все же летают над Тихим океаном. Как минимум, по той причине, что на его территории есть несколько островов, где живут люди, и им просто необходимо поддерживать связь с материком.