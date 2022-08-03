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2 часа назад

Россиянка рассказала о круизе в Турции

Lenta.ru

Впервые побывавшая в круизе россиянка рассказала об особенностях путешествия на лайнере из Сочи в Турцию. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка рассказала о круизе в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путешественница сообщила, что за восемь дней отдыха по системе «все включено» она заплатила 230 тысяч рублей. По словам туристки, каюта была самая бюджетная — без окон.

«Вначале смущал не очень привычный формат номера, отсутствие окон, ограниченное пространство. Но потом привыкли»,

— сообщила девушка.

Отмечалось, что более дорогие варианты размещения уже были раскуплены. В публикации туристка также рассказала об отсутствии бесплатного алкоголя, при этом отметила, что за дополнительную плату можно было приобрести разнообразные коктейли и спиртные напитки.

В целом россиянка осталась очень довольна поездкой. По ее словам, «отдых на лайнере не идет ни в какое сравнение с отельным». Она отметила, что ей понравилась насыщенная программа тура, питание и развлекательная программа на круизе. На лайнере работали пять баров, казино, детский клуб, три ресторана, спа и фитнес, крытый и открытый бассейны, а также Duty Free.

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