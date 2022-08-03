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4 часа назад

Число иностранных туристов в Мексике превысило уровень 2019 года

TURIZM.RU

Больше всего на мексиканских курортах американцев. Число туристов из США, прибывших воздушным транспортом за первое полугодие, составило 6,66 миллиона, что почти на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года. Неясная ситуация на европейском континенте побудила многих американцев провести отпуск поближе к дому.

Число иностранных туристов в Мексике превысило уровень 2019 года
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

COVID-19 больше не является проблемой для самых популярных туристических направлений Мексики — пляжей Карибского побережья. Правда, Мексика никогда и не вводила никаких запретов на полеты, требований к тестированию и маскам. Скорее, основной вред отдыху туристов наносят массы дурно пахнущих саргассовых водорослей, которые скопились вдоль пляжей.

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