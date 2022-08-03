Число иностранных туристов в Мексике превысило уровень 2019 года

Больше всего на мексиканских курортах американцев. Число туристов из США, прибывших воздушным транспортом за первое полугодие, составило 6,66 миллиона, что почти на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года. Неясная ситуация на европейском континенте побудила многих американцев провести отпуск поближе к дому.