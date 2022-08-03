Очевидцы рассказали о многочасовых пробках на границе Грузии и России

После отмены Грузией коронавирусных ограничеинй на въезд турпоток в страну из России резко увеличился. В условиях закрытого авиасообщения между странами путешественники зачастую выбирают наземный способ пересечения российско-грузинской границы, однако из-за наплыва отдыхающих необходимо подготовиться к долгому ожиданию как на выезде из РФ, так и при возвращении. Одна из туристок поделилась с журналистами собственным опытом поездки на автобусе из Грузии во Владикавказ.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По ее словам, транспортное средство попало в пробку примерно за 3 км до грузинского КПП. При этом добраться туда пассажирам удалось лишь спустя 10 часов. После прохождения иностранной границы россияне вновь застряли в потоке машин на несколько часов, но уже на нейтральной территории, не доезжая до российского контрольно-пропускного пункта.

Досмотр пассажиров автобусов на границе занимает в среднем около часа, однако бывают ситуации, когда это время увеличивается. Туристка рассказала, что нескольких из ее попутчиков допрашивали почти 2 часа: один из них пытался провезти в багаже 25 литров грузинского вина (разрешается вывозить не более 3 литров на одного совершеннолетнего), а второй – наркотики. При этом транспорт обязан дождаться всех пассажиров, если их не задерживают правоохранительные органы, поэтому время в дороге снова увеличилось.

В общей сложности на пересечение грузино-российской границы ушло 18 часов. Отмечается и поведение водителей легковых автомобилей: многие пытаются объехать автобусы, втиснуться перед остальными машинами, игнорируя общий транспортный поток.