Россияне обогнали иностранцев по турпотоку в Турцию летом

В первой половине 2022 года Турцию посетили 6,7 миллиона зарубежных туристов, при этом лидером стала Германия. Однако уже в июле россияне обогнали иностранцев по турпотоку, передает Turizm Guncel.

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По сведениям издания, за месяц страну посетили почти 490 тысяч российских туристов. Как сообщается, на втором месте оказались жители Германии — 408,5 тысячи, на третьем — Англии (182,5 тысячи путешественников). При этом всего Анталью посетили 2,4 миллиона иностранцев.