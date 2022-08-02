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2 часа назад

Россияне обогнали иностранцев по турпотоку в Турцию летом

Lenta.ru

В первой половине 2022 года Турцию посетили 6,7 миллиона зарубежных туристов, при этом лидером стала Германия. Однако уже в июле россияне обогнали иностранцев по турпотоку, передает Turizm Guncel.

Россияне обогнали иностранцев по турпотоку в Турцию летом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По сведениям издания, за месяц страну посетили почти 490 тысяч российских туристов. Как сообщается, на втором месте оказались жители Германии — 408,5 тысячи, на третьем — Англии (182,5 тысячи путешественников). При этом всего Анталью посетили 2,4 миллиона иностранцев.

Отмечается, что с января по июль число туристов, прилетевших в популярную турецкую провинцию, выросло на 97 процентов по сравнению с прошлым годом и составило 6,68 миллиона человек. Среди них также есть туристы из Польши, Нидерландов, Казахстана, Румынии, Израиля, Дании и Чехии.

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