Назван топ-10 зарубежных стран для путешествий у россиян

Россияне совершили более 8,4 миллиона поездок за границу за первые шесть месяцев 2022 года — это на 24 процента больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ.

По словам экспертов, прирост обеспечили поездки в зимние месяцы, когда многие пляжные страны начали снимать ковидные ограничения, а воздушное пространство Европы было открыто для российских самолетов. Если в первом квартале текущего года прирост составил 46,7 процента, то во втором — 10,9 процента.

В топ-10 стран дальнего зарубежья для путешествий вошли Турция (1,3 миллиона визитов), ОАЭ (466 тысяч визитов), Египет (429 тысяч), Доминикана (92 тысячи), Мальдивы (53 тысячи), Израиль (44 тысячи), Сербия (41 тысяча), Венгрия (36 тысяч), Куба (35 тысяч) и Катар (31 тысяча).

При этом в АТОР отметили, что объем выездного туризма по-прежнему меньше допандемийных показателей. За первые шесть месяцев 2022 года он оказался на 60,1 процента меньше, чем за тот же период в 2019 году.