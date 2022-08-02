Чем заняться в Египте, если надоели экскурсии

Египет — популярное туристическое направление у россиян, но большинство не использует весь потенциал этой страны. Путешественники уверены, что в Египет нужно ехать за морем, дайвингом, пирамидами и другими классическими экскурсиями. На самом деле, путешественникам предлагается множество других развлечений, которые придутся по душе даже тем, кто имеет большой опыт поездок. В материале "Рамблера" Анна Верас, эксперт по туризму и основатель агентства Family Dreamtrip, рассказывает о небанальных активностях Египта.

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Ночь в пустыне

Видео дня

Как правило, туристы приезжают на дневную экскурсию по пустыне. Они катаются на верблюдах, на джипах и ужинают, а потом возвращаются в номер. Однако ночью пустыня выглядит совсем по-другому, поэтому этот опыт стоит опробовать каждому.

"Особенно такое приключение впечатлит влюбленных. Но даже если к числу романтиков вы не относитесь, звезды в небе над пустыней обязательно оставят свой след" Анна Верас Эксперт по туризму

Круиз по Нилу

Можно выбрать один из нескольких маршрутов, самый популярный длится четыре дня и охватывает основные достопримечательности. Во время круиза можно почувствовать себя героем исторических событий, происходивших здесь много веков назад.

"Как правило, комфортабельные теплоходы курсируют от Асуана до Луксора, останавливаясь в самых интересных местах. За время путешествия можно увидеть древние храмы, Долину Царей, погребальные камеры фараонов" Анна Верас Эксперт по туризму

Дайвинг у кораблей-призраков

Это развлечение подойдет тем, кто уже пробовал классический дайвинг в Египет и любовался красотой кораллов и рыб. На побережье есть места, где предлагают дайвинг к затонувшим кораблям для тех, кто хочет пощекотать нервы.

"У берегов Египта сегодня насчитывается около сорока мест, где это официально разрешено. Все затонувшие судна имеют свою трагичную судьбу и, конечно, ореол таинственности. Вокруг все так же неспешно будут плавать разноцветные рыбки, но вы при этом окажетесь как будто в кадре приключенческого фильма" Анна Верас Эксперт по туризму

Посещение оазисов

Еще один способ получше познакомиться с некоторыми традициями местного населения. Здесь вы не только сможете посмотреть красоту вокруг, но и также увидеть быт бабуинов, которые живут в оазисах.

"Один из самых крупных и известных оазисов Сива не только утопает в зелени, но и славится своим термальным источником – бассейном Клеопатры" Анна Верас Эксперт по туризму

Поездка на Цветной каньон

Те, кто был здесь, говорят, что при поездке к этой достопримечательности, ощущают себя, как на другой планете. Здесь нужно гулять и наслаждаться невероятными видами.

"В Синайских горах есть каньон длиной около 5 километров, а его скалы знамениты не только яркими красными, золотыми и ярко-фиолетовыми цветами, но и способностью менять оттенок при различном освещении и смене времени суток" Анна Верас Эксперт по туризму

Музей морской биологии

В Красном море водится множество различных видов рыб, а также богатая флора. Даже если вы уже попробовали дайвинг, вы не видели все, что может предложить вам этот водоем. В музее можно увидеть редкие виды рыб, кораллы, морских черепах и многое другое.