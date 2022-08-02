Чем заняться в Египте, если надоели экскурсии

Египет — популярное туристическое направление у россиян, но большинство не использует весь потенциал этой страны. Путешественники уверены, что в Египет нужно ехать за морем, дайвингом, пирамидами и другими классическими экскурсиями. На самом деле, путешественникам предлагается множество других развлечений, которые придутся по душе даже тем, кто имеет большой опыт поездок. В материале "Рамблера" Анна Верас, эксперт по туризму и основатель агентства Family Dreamtrip, рассказывает о небанальных активностях Египта.
Как правило, туристы приезжают на дневную экскурсию по пустыне. Они катаются на верблюдах, на джипах и ужинают, а потом возвращаются в номер. Однако ночью пустыня выглядит совсем по-другому, поэтому этот опыт стоит опробовать каждому.
Можно выбрать один из нескольких маршрутов, самый популярный длится четыре дня и охватывает основные достопримечательности. Во время круиза можно почувствовать себя героем исторических событий, происходивших здесь много веков назад.
Это развлечение подойдет тем, кто уже пробовал классический дайвинг в Египет и любовался красотой кораллов и рыб. На побережье есть места, где предлагают дайвинг к затонувшим кораблям для тех, кто хочет пощекотать нервы.
Еще один способ получше познакомиться с некоторыми традициями местного населения. Здесь вы не только сможете посмотреть красоту вокруг, но и также увидеть быт бабуинов, которые живут в оазисах.
Те, кто был здесь, говорят, что при поездке к этой достопримечательности, ощущают себя, как на другой планете. Здесь нужно гулять и наслаждаться невероятными видами.
В Красном море водится множество различных видов рыб, а также богатая флора. Даже если вы уже попробовали дайвинг, вы не видели все, что может предложить вам этот водоем. В музее можно увидеть редкие виды рыб, кораллы, морских черепах и многое другое.