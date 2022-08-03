Как добраться до Европы через Финляндию и Эстонию

Основная сложность, с которой столкнутся российские туристы, желающие поехать в Европу через Финляндию и Эстонию, заключается в получении визы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По его словам, имея разрешение на въезд, россияне смогут попасть в них сухопутным путем, а затем отправиться оттуда в другие европейские страны любым способом.

О планах запустить туры в Европу через Финляндию и Эстонию туроператоры рассказали в конце июля. Путешественникам могут предложить пакеты, в которые включены транспортные услуги: наземный проезд до Хельсинки или Таллина, а затем вылет из аэропортов этих городов до конечного пункта назначения.

Теоретически такая схема может работать, ключевая проблема — туристическая виза, подчеркивает собеседник «ВМ». На прошлой неделе ведущие партии Финляндии выступили за отказ от выдачи виз россиянам, а глава МИД Эстонии и вовсе предложил аннулировать россиянам выданные ранее шенгенские визы. Таким образом, российские туристы, планирующие поездки в Европу, фактически находятся в состоянии неопределенности. К этому стоит добавить и ряд санкционных ограничений.

трудности с перелетами (нет прямых рейсов);

отсутствие правовой защиты (сокращение российских консульских служб);

невозможность расплатиться картами отечественных банков за границей. Среди самых ощутимых ограничений Барзыкин выделил: