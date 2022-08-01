Сколько стоит перелет и как добраться в Новую Зеландию

Новая Зеландия открыла свои границы для туристов, и граждане многих стран, включая Россию, могут теперь подать заявки на гостевые и студенческие визы, сообщают власти островного государства. Визовый центр в Москве возобновил работу еще 24-го числа.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Что касается коронавирусных ограничений, то часть из них оставили в силе: путешественники, как и прежде, должны быть вакцинированы. Российские препараты подходят для поездки в Новую Зеландию. Также нужно заполнить декларацию путешественника и получить QR-код. Его попросят предъявить при посадке на рейс. Еще из ковидных отголосков осталось требование сдавать экспресс-тест по прилете, а также на пятый или шестой день пребывания в стране.

Подача заявлений на визы возможна как при личном посещении визового центра, так и по почте. Если выбран первый вариант, то нужно предварительно записаться в ВЦ, который работает по будням с 9 до 16.

Что касается перелетов, то самый бюджетный перелет из Москвы до Окленда и обратно во второй половине августа обойдется около 164 тыс. руб. на одного человека. При этом в пути придется провести полтора суток в одну сторону (Москва – Стамбул – Тайбей – Окленд). Здесь не нужны визы при пересадке. А обратный путь будет длиться около двух суток (Окленд – Сидней – Абу-Даби – Москва). В данном случае при пересадке в Сиднее нужно получить визу, даже без выхода из аэропорта. Если нет времени и возможности оформлять документы при перелете через Австралию, то есть вариант маршрута с пересадкой в Сингапуре, но стоимость билета будет несколько выше.