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1 час назад

Как сейчас летает авиакомпания Air Serbia

TourDom

Вечером 31 июля обострилась ситуация на границе Сербии и Косово, после того как власти Косово решили обязать сербов, въезжающих на территорию частично признанной республики, получать временные документы. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские власти готовят операцию против живущих в регионе сербов. Министерство обороны выступило с заявлением, что армия Сербии на текущий момент не входила на территорию Косово.

Как сейчас летает авиакомпания Air Serbia
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Редакция TourDom.ru выяснила, появились ли изменения в расписании рейсов авиакомпании Air Serbia по маршруту Белград – Москва.

«Вылеты перевозчика задерживаются крайне редко, и сейчас мы не наблюдаем ни задержек, ни отмен рейсов», – сообщил редакции TourDom.ru управляющий директор Biletix Александр Мишин.

Тем не менее, по данным www.flightradar24.com, рейс JU656, который должен был вылететь из Белграда в Москву в 23:25 в ночь с 31 июля на 1 августа, отправился на 3,5 часа позже – в 2:52. В 6:30 Airbus А319 приземлился в аэропорту Шереметьево.

В компании Biletix рассказали, что билеты на все рейсы авиакомпании раскупают задолго до отправления.

«Найти свободное место достаточно сложно. И если найти его, то оно будет стоить недешево, в зависимости от даты и времени вылета. Эти рейсы пользуются большой популярностью», – сказал Александр Мишин.

Заграница,Александр Вучич,Александр Мишин,Аэропорт Шереметьево,
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