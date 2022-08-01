Как сейчас летает авиакомпания Air Serbia

Вечером 31 июля обострилась ситуация на границе Сербии и Косово, после того как власти Косово решили обязать сербов, въезжающих на территорию частично признанной республики, получать временные документы. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские власти готовят операцию против живущих в регионе сербов. Министерство обороны выступило с заявлением, что армия Сербии на текущий момент не входила на территорию Косово.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Редакция TourDom.ru выяснила, появились ли изменения в расписании рейсов авиакомпании Air Serbia по маршруту Белград – Москва.

«Вылеты перевозчика задерживаются крайне редко, и сейчас мы не наблюдаем ни задержек, ни отмен рейсов», – сообщил редакции TourDom.ru управляющий директор Biletix Александр Мишин.

Тем не менее, по данным www.flightradar24.com, рейс JU656, который должен был вылететь из Белграда в Москву в 23:25 в ночь с 31 июля на 1 августа, отправился на 3,5 часа позже – в 2:52. В 6:30 Airbus А319 приземлился в аэропорту Шереметьево.

В компании Biletix рассказали, что билеты на все рейсы авиакомпании раскупают задолго до отправления.