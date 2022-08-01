Российские путешественники составляли львиную долю из общего числа отдыхающих на Кипре.

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И их потеря очень сильно ударила по туристической сфере островного государства.

Отельеры жалуются на огромное число пустых номеров, продавцы сувениров и различных услуг сидят без дела, поскольку именно россияне тратили больше всего на отдыхе.

Не дополучает колоссальные средства и бюджет страны. И все это происходит на фоне серьезного энергетического кризиса, охватившего Кипр, как и всю Европу.

И проваленный туристический сезон и резко выросшие цены на электроэнергию стали следствием поддержки властями Кипра антироссийских санкций.