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30 минут назад

Фестиваль кочевой культуры «Яйлаг» открылся в Азербайджане

Мир24

В Азербайджане проходит фестиваль кочевой культуры «Яйлаг». В нем принимают участие представители стран, чьи традиции схожи с местными, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Кямран Гусейнов.

Фестиваль кочевой культуры «Яйлаг» открылся в Азербайджане
Фото: Мир24Мир24

Жизнь кочевых народов сложно представить без сытных мясных блюд, это главный источник сил. Поэтому большинство угощений, которые готовят на фестивале, известны со Средних веков. Повар Севиндж Магеррамова строго следует рецептуре.

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«Сейчас я готовлю дашарасы-кебаб. Этому блюду больше 400 лет. Готовится оно из мяса ягненка на курдючном сале. Также добавляются разные овощи. Особенность в том, что во время приготовления емкость надо накрыть каменной крышкой. Тогда смешаются соки, и блюдо будет очень вкусным», – рассказала повар.

Фестиваль кочевой культуры проходит во второй раз. На него приехали гости из 23 стран.

«Гейгельский район выбрали неслучайно. Здесь разбивали лагерь, устраивали что-то вроде рыцарских боев и театральных представлений. Сейчас мы тоже пытаемся делать что-то подобное», – сказал учредитель фестиваля Эльчин Байрам.

Гая Кузуджу изучает культуру различных народов. В Азербайджане был много раз. И в каждый приезд узнает что-то новое в национальных музыкальных традициях.

«Сегодня я сыграю для гостей несколько народных композиций, которые были популярны на территории Азербайджана в 17-18 веках. Конечно, я не удержался, и позволил себе внести новшества в эти песни, написал к ним слова. Еще во время выступления буду играть на нашем турецком сазе, чтобы посетители могли услышать нотки двух братских стран», – рассказал музыкант.

Спортивный дух фестивалю придало выступление азербайджанских силачей – пехлеванов. Танцы, подъем булав и отжимания традиционно проходят под звуки зурны и нагары. Мастер-класс по стрельбе из лука провели представители древнейшего боевого вида спорта тюркских народов – альпагута. Их отличают по специальной форме, которая называется чапан.

«Дословно альпагут переводится, как «великий воин». И, по сути, тот, кто занимается этим видом спорта, должен применять элементы различных боевых искусств. У нас есть что-то от карате, что-то от тайского бокса. Но есть место и стрельбе из лука», –отметил вице-президент азербайджанской федерации альпагута Джа

«Мы впервые в Азербайджане, на этой площадке. Здесь очень красиво, высоко, нам тут нравится», – сказал музыкант из Кыргызстана Астан.

Фестиваль «Яйлаг» продлится три дня. За это время его посетят порядка 70 тысяч человек.

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