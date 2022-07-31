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1 час назад

Гид в Доминикане: «Местные постоянно спрашивают: когда вернутся русские?»

TourDom

Гид Александр Борода, живущий в Доминиканской Республике, рассказал TourDom.ru об отношении к русскоязычным туристам в этой стране.

«Местные постоянно спрашивают: когда вернутся русские?»
Фото: TourDomTourDom

«Местные постоянно спрашивают: когда вернутся русские? Оказывается, наши сограждане тратят на экскурсии, покупки и развлечения чуть ли не на 50–70% больше, чем отдыхающие из других стран, и тратят с удовольствием! Особенно сильно это стало заметно в отсутствие туристов из РФ, поэтому новость о возвращении АNEX Tour в Доминикану будет однозначно положительно воспринята местным населением, которое всегда доброжелательно относится к русскоязычным туристам», – написал в редакцию Александр, комментируя планы туроператора организовать рейсы в Доминикану через Турцию.

По его словам, туристов из России он в последнее время не встречал, но в отелях Доминиканы по-прежнему отдыхают русскоязычные туристы из числа жителей США, Канады, Германии и других стран. О каких-либо ограничениях в отношении размещения гостей из России Александру неизвестно. Обстановка на курортах Доминиканы сейчас мирная и благоприятная для отдыха.

Напомним, в апреле гостиничная сеть Riu, у которой есть объекты и в Доминикане, закрыла доступ к своему сайту из России, а также предупредила российских туроператоров о прекращении работы с ними по ранее заключенным контрактам. Тем не менее, как позднее стало известно, при бронировании через иностранные компании туристов из России в отелях Riu все же принимали.

Прямых рейсов в Доминиканскую Республику из России нет с марта, перелеты на регулярных рейсах иностранных компаний очень дороги. Однако на следующей неделе туроператор ANEX Tour обещает объявить цены на туры в Доминикану с чартерным перелетом из разных городов России со стыковкой в Анталье.

Заграница,Александр Борода,
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