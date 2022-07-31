Гид Александр Борода, живущий в Доминиканской Республике, рассказал TourDom.ru об отношении к русскоязычным туристам в этой стране.

Фото: TourDom TourDom

«Местные постоянно спрашивают: когда вернутся русские? Оказывается, наши сограждане тратят на экскурсии, покупки и развлечения чуть ли не на 50–70% больше, чем отдыхающие из других стран, и тратят с удовольствием! Особенно сильно это стало заметно в отсутствие туристов из РФ, поэтому новость о возвращении АNEX Tour в Доминикану будет однозначно положительно воспринята местным населением, которое всегда доброжелательно относится к русскоязычным туристам», – написал в редакцию Александр, комментируя планы туроператора организовать рейсы в Доминикану через Турцию.

По его словам, туристов из России он в последнее время не встречал, но в отелях Доминиканы по-прежнему отдыхают русскоязычные туристы из числа жителей США, Канады, Германии и других стран. О каких-либо ограничениях в отношении размещения гостей из России Александру неизвестно. Обстановка на курортах Доминиканы сейчас мирная и благоприятная для отдыха.

Напомним, в апреле гостиничная сеть Riu, у которой есть объекты и в Доминикане, закрыла доступ к своему сайту из России, а также предупредила российских туроператоров о прекращении работы с ними по ранее заключенным контрактам. Тем не менее, как позднее стало известно, при бронировании через иностранные компании туристов из России в отелях Riu все же принимали.