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51 минуту назад

В Ереване появился «временной портал» в СССР

Вести Подмосковья

В столице Армении открылся уникальный советский клуб, посетив который, можно в буквальном смысле перенестись в ту эпоху - побывать в советской квартире или пионерском отряде, прокатиться на такси «Волга» и даже перекусить в аутентичной столовой или потанцевать на дискотеке под мелодии эпохи социализма. Об этом рассказали сегодня «Народные новости».

В Ереване появился «временной портал» в СССР
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Автор идеи - фотограф-документалист Айк Бианджян уверен, что его клуб будет способствовать развитию туризма в стране. Главное, что все «экспонаты» здесь можно потрогать руками, что особенно по душе как ереванцам, так и гостям города.

В коллекции клуба всевозможные игрушки, в том числе и елочные, мебель, посуда, книги, плакаты, флаги и вымпелы, личные архивы, аппаратура и всевозможные портреты «дедушки Ленина». На особом счету — игровые автоматы. Их более сорока, причем большинство из них - в рабочем состоянии. Легендарные «Морской бой», «Снайпер», «Магистраль», «Удачный выстрел», ручные «Хоккей» и «Футбол» и многие другие игры, которые когда-то радовали ребятишек во всех уголках Союза.

На территории клуба есть даже гараж со всевозможным транспортом той эпохи — это и такси ГАЗ-21 и Волга ГАЗ-24 и, конечно, всем известный в те времена автобус Икарус и многое другое.

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