В Ереване появился «временной портал» в СССР

В столице Армении открылся уникальный советский клуб, посетив который, можно в буквальном смысле перенестись в ту эпоху - побывать в советской квартире или пионерском отряде, прокатиться на такси «Волга» и даже перекусить в аутентичной столовой или потанцевать на дискотеке под мелодии эпохи социализма. Об этом рассказали сегодня «Народные новости».

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Автор идеи - фотограф-документалист Айк Бианджян уверен, что его клуб будет способствовать развитию туризма в стране. Главное, что все «экспонаты» здесь можно потрогать руками, что особенно по душе как ереванцам, так и гостям города.

В коллекции клуба всевозможные игрушки, в том числе и елочные, мебель, посуда, книги, плакаты, флаги и вымпелы, личные архивы, аппаратура и всевозможные портреты «дедушки Ленина». На особом счету — игровые автоматы. Их более сорока, причем большинство из них - в рабочем состоянии. Легендарные «Морской бой», «Снайпер», «Магистраль», «Удачный выстрел», ручные «Хоккей» и «Футбол» и многие другие игры, которые когда-то радовали ребятишек во всех уголках Союза.