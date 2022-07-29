Как попасть в самый маленький в мире отель

Несмотря на "маленькость" у отеля Eh'häus пять звезд. "Рамблер" рассказывает, где находится самый маленький отель и как в него попасть.

Фото: ehehaeusl.de ehehaeusl.de

Самая маленькая гостиница в мире располагается в баварском городе Амберге. Чтобы туда попасть, нужно приехать в Германию, например, Франкфурт, Нюрнберг или Мюнхен, а из этих городов добираться на автобусе или арендованном автомобиле.

ehehaeusl.de

Этот мини-домик шириной всего два с половиной метра был построен между стенами двух соседних домов в 1728 году. Сделал это предприимчивый торговец, который продавал этот дом влюбленным, чтобы те могли пожениться. В те времена нельзя было заключать брак, не имея собственного жилья. Правило было строгим и нарушать его было нельзя. Покупка небольшого домика с последующей перепродажей стала логичным выходом из затруднительной ситуации. После свадьбы торговец выкупал дом у молодоженов и перепродавал следующим. Так его стали называть свадебным домом.

ehehaeusl.de

В 2008 году в "свадебном доме" открылся отель на один номер, площадь которого составляет целых 56 квадратных метров, что делает его абсолютно достойным звания пятизвездочного. В мансарде устроена ванна, на третьем этаже располагаются спальня, а на втором — гостиная.