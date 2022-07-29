От кого в Японии нужно держаться подальше

Если вы увидите иностранца на улице, то вряд ли у вас возникнет желание подойти к нему и подружиться. Даже если потенциально такие отношения могут быть полезны. Другое дело – японцы. Почему проявленное дружелюбие не всегда может быть бескорыстным, расскажет “Рамблер”.

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Существует такой термин “желтая лихорадка”. Это не болезнь, распространяемая комарами, а социальный феномен. Если говорить грубо, то он представляет собой влечение человека, например, европеоида к представителям азиатской расы. Ему хочется иметь с ними близкий контакт вплоть до сексуального. Но есть и обратное явление, кстати, тоже со своим термином. “Гайдзин-хантер” – от японского 外国人 (иностранец) и английского hunter (охотник) – буквально “охотник за иностранцами”. Такие люди (обычно японцы) ищут отношений с людьми другой расы.

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Кстати, в голливудском фильме “Форсаж: Токийский дрифт” (2002) один из персонажей перевел “гайдзин” как “аутсайдер”. Но это ошибочно. Японские иероглифы буквально переводятся как “человек из другой страны”, термин “гайдзин” имеет менее эксклюзивный оттенок в японском обществе.

Надо отметить: если азиат встречается с иностранцем, еще не означает, что он охотник за гайдзинами. Речь идет конкретно о тех, кто хочет строить отношения только с ними.

В Японии есть “охотники” всех возрастов: учащиеся средних школ, которые влюблены в своих учителей-иностранцев или одноклассников, мужчины и женщины от 20 до 30 лет и старше. Например, японки, которые устали встречаться с японцами.

Охотников за гайдзинами обычно можно найти в барах, которые славятся своей иностранной клиентурой. Их между собой называют гайдзин-барами. Другие места, труднодоступные для гражданских лиц, являются бары неподалеку от военных баз США.

Существует два мнения о поведении охотников за “чужаками”. Одни считают их позором нации за навязчивость, разрушение ореола гостеприимства Японии. Другие не видят в их поведении ничего экстраординарного. Мол, инициативу они проявляют весьма условно, поддерживая стереотип о сдержанности азиатов. Например, будут стоять у бара с бокалом в руке и пытаться установить зрительный контакт с каким-нибудь иностранцем, пока один из них не подойдет, чтобы завязать разговор.

Некоторых охотников за гайдзинами не волнует языковой барьер. В некоторых источниках говорится, что распознать такого хитреца можно именно потому, что тот не говорит с вами на японском. Даже если они не говорят на языке своего партнера или их партнер не говорит по-японски, они открыты для любых отношений с иностранцем, будь то преданные, долгосрочные связи или спонтанные, краткосрочные встречи.

Вы можете задаться вопросом, какой смысл во всем этом? Вот некоторые ответы на этот вопрос: