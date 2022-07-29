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1 час назад

Туристы из России стали ездить в Болгарию в 3,9 раза чаще

runews24.ru

Об этом сообщил министр туризма страны Христо Проданов.

Туристы из России стали ездить в Болгарию в 3,9 раза чаще
Фото: runews24.rurunews24.ru

Первый пять месяцев текущего года для туристической картины Болгарии складываются достаточно удачно. Чисто российских отдыхающих увеличилось в 3,9 раза.

Минтуризма отметил, что несмотря на сложную международную обстановку и отсутствие прямых авиасообщений, российские туроператоры не закрыл туристическое направление в Болгарию.

«Все готовы продолжать работу и адаптироваться к новым условиям»,

— ответил Проданов.

Власти Болгарии добавили, что российским туристам продолжают выдавать визы без ограничений в консульском представительстве при посольстве Болгарии в Москве. Сейчас страна планирует продвигать свою туристическую кампанию в Белоруссии, Армении, Азербайджане, Казахстане и Узбекистане.

Напомним, что для туристических путешествий российским гражданам сейчас доступны 53 страны, однако прямые перелеты возможны через: Грузию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Сербию и Турцию.

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