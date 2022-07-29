Туристы из России стали ездить в Болгарию в 3,9 раза чаще

Об этом сообщил министр туризма страны Христо Проданов.
Первый пять месяцев текущего года для туристической картины Болгарии складываются достаточно удачно. Чисто российских отдыхающих увеличилось в 3,9 раза.
Минтуризма отметил, что несмотря на сложную международную обстановку и отсутствие прямых авиасообщений, российские туроператоры не закрыл туристическое направление в Болгарию.
«Все готовы продолжать работу и адаптироваться к новым условиям»,
— ответил Проданов.
Власти Болгарии добавили, что российским туристам продолжают выдавать визы без ограничений в консульском представительстве при посольстве Болгарии в Москве. Сейчас страна планирует продвигать свою туристическую кампанию в Белоруссии, Армении, Азербайджане, Казахстане и Узбекистане.
Напомним, что для туристических путешествий российским гражданам сейчас доступны 53 страны, однако прямые перелеты возможны через: Грузию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Сербию и Турцию.